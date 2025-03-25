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謝京穎取33顆卵備孕當媽！「冷凍胚胎待命中」　拍戲開1條件準備植入

謝京穎去年開始備孕，做了冷凍胚胎療程後又接下八點檔打仗。

圖文／鏡週刊

31歲的啦啦隊女神謝京穎前年底和大13歲的張書偉結婚後，兩人各自忙碌，雖沒空「做人」，但去年底已先完成冷凍胚胎療程，未來隨時都能植入子宮準備當媽咪。不過謝京穎近日開始拍8點檔，甚至跟老公前女友勇兔演表姐妹；據悉，她開出條件，希望盡量少拍激烈動作戲，避免危險，明顯是為了備孕。

謝京穎（左）演8點檔時常上演火爆扭打戲碼，她曾在《市井豪門》中和張家瑋（右）互毆，沒在客氣。（民視提供）

▲謝京穎（左）演8點檔時常上演火爆扭打戲碼，她曾在《市井豪門》中和張家瑋（右）互毆，沒在客氣。（民視提供）

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謝京穎和張書偉因拍八點檔假戲真做並修成正果，雙方家庭都算傳統，生小孩傳宗接代勢在必行。只是去年張書偉因Energy海內外演出，忙得不可開交，光靠一首〈星期五晚上〉就紅到炸裂，該曲還是去年YouTube熱門音樂影片第一名。小倆口根本沒空過新婚生活，謝京穎不少重要節日都是跟家人或姐妹淘一起過，但老公努力賺錢力爭上游是好事，因此她也頗能自得其樂。

前後任合作　心無芥蒂

只是張書偉已經44歲，於是小倆口去年趁空決定進行冷凍胚胎療程，除了要搭配生理週期，也要做取卵手術，十分辛苦；不過31歲的謝京穎還算年輕，一次取出33顆卵。進行胚胎療程當天，正好是張書偉生日，小倆口在難忘的經歷中度過。

張書偉（左）和謝京穎（右）去年分享婚紗照。（Kvision海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

▲張書偉（左）和謝京穎（右）去年分享婚紗照。（Kvision海外婚禮婚紗攝影團隊提供）

近期謝京穎在《好運來》裡，和張書偉的前女友勇兔第一次同台，外界難免好奇兩人見面是否會尷尬？據悉，她們竟然飾演「表姐妹」，雖劇情線並沒有太多交集，但大堆頭的家族戲就會同框；劇組人員本來沒多想，在現場為了省事會說「表姐來」「表妹去」，沒多久發現有點尷尬，才改口叫劇中人名。謝京穎私下曾說：「我們兩個又沒有重疊。」意思是張書偉也不是劈腿，前後任同框，根本無所謂；她也曾跟緋聞男友許仁杰同台，早習以為常。

謝京穎（前）和許仁杰（後）曾在合作《黃金歲月》後傳出緋聞。（翻攝自許仁杰 臉書）

▲謝京穎（前）和許仁杰（後）曾在合作《黃金歲月》後傳出緋聞。（翻攝自許仁杰 臉書）

投資房地產　存奶粉錢

據知情人士透露，謝京穎曾婉轉表達不要有動作戲，而她戲中演出胸無大志的傻大姐，目前看起來不會有可能受傷的武打場面或滾下山等報應戲碼，而她不想拍攝太激烈的動作場面，無非是為接下來植入胚胎做準備。

謝京穎（左）上通告和藍心湄（右）開心合影。（翻攝自謝京穎臉書）

▲謝京穎（左）上通告和藍心湄（右）開心合影。（翻攝自謝京穎臉書）

謝京穎和張書偉事業心都頗重，現階段以工作優先，存好奶粉錢才能安心進入下一個人生階段，因此謝京穎特別選在新戲拍攝之前先做好冷凍胚胎，未來就無後顧之憂。此外，謝京穎業配工作多，輕輕鬆鬆就能賺錢，加上她擅長理財，熱愛投資房產；除了婚前購入，還和老公買了一間房，更一起投資一間預售屋，但夫妻倆現階段先租屋，未來提早享受財富自由並不是難事。


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