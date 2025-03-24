小優捲大嘴巴風波道歉了！　神隱1個月認自責：未來我將更審慎

記者王靖淳／綜合報導

女星小優（游振宜）在2月中被爆出大嘴巴惹禍，因亂傳綜藝天王胡瓜和女星宋羽葤的關係而被老闆吳宗憲解約，事後更牽扯出各種黑歷史，她也為此噤聲至今，本月17日才悄悄更新限時動態的她，今（24）日透過社群發文道歉了。

▲小優今年2月捲大嘴巴風波。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

小優在爆出大嘴巴風波後，社群神隱一個月的時間，今（24）日她發文向外界以及女星宋羽葤道歉。她表示，經過一個月的沉澱，她意識到自己的言行給對方帶來了困擾與傷害，為此她感到自責，並在文中向宋羽葤表達歉意，「沉澱了一個月，這個月我深刻反省自己的言行，並意識到自己的過錯給羽葤帶來了困擾與傷害。對此，我深感自責，並在此向她誠摯致歉，對不起。」

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小優進一步提到，言語的影響比她想像的還要更遠，因此她認為自己必須為個人行為負責。她表示，這次的經歷讓她體會到謹慎發言的重要，未來她將會更加審慎，避免再犯類似的錯誤，「言語所帶來的影響遠比想像中深遠，而我必須為自己的言行負起責任。這次的經驗讓我深刻體會到謹言的重要性，未來我將以此為警惕，更加審慎，避免再度犯下類似的錯誤。」

▲小優發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

事實上，小優日前被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，消息曝光後掀起外界關注，她在今年2月時曾透過社群發布限動，針對大嘴巴風波做出回應。她先是表達她對演藝圈的熱愛，但也表示自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，讓她感到相當辛苦。她澄清與女星宋羽葤之間的誤會，強調從未說過針對對方的任何負面言論。小優還透露，被一位親近的圈內女星閨密背叛，表示自己在對方患憂鬱症、關心的同時，卻發生這樣的事，讓她開始反思太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

【小優IG全文】

各位關心此事的朋友們：

沈澱了一個月，這個月我深刻反省自己的言行，並意識到自己的過錯給羽葤帶來了困擾與傷害。對此，我深感自責，並在此向她誠摯致歉，對不起。

言語所帶來的影響遠比想像中深遠，而我必須為自己的言行負起責任。這次的經驗讓我深刻體會到謹言的重要性，未來我將以此為警惕，更加審慎，避免再度犯下類似的錯誤。

同時，我也向所有因這件事受到影響的人致上最深的歉意。感謝大家的關注與指正，我會以更加負責的態度面對往後的言行。

小優