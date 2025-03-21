宋讚養逆風為金秀賢緩頰！「沒證據定罪」見家屬眼淚攻勢：沒子彈了？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢近日深陷與已故金賽綸的戀情風波之中，由於疑似在女方未成年時就交往，一開始否認戀情，後又改口認愛，加上後續又寄出存證信函催債等，遭受輿論抨擊。對此，韓籍YTR宋讚養在臉書發表了看法，認為目前「沒證據」可將金秀賢定罪，不該一窩蜂攻擊他，還提到自己持中立態度，原因就是爆料的《橫豎研究所》給人印象相當差。

▲金秀賢深陷輿論批評。（圖／翻攝自金秀賢官方臉書）

宋讚養指出《橫豎》之前的爆料風格讓許多明星受苦，頻道中有成員輕生時，還讓不少韓國藝人拍手叫好，是觀感相當不好的頻道。這次金賽綸爆料風波，他表示：「滿驚訝的，只覺得人生太早開掛畢業的人，真的很難成為正常人，加上過世的人不會說話，必定只有一個結局。」認為這次撇開情感，都還沒有真正能證實金秀賢，跟未成年的金賽綸交往的證據。

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陸續有多家廣告商與金秀賢解約，即使最後無罪，形象仍是大受損害，到時《橫豎》可能面臨官司，但頻道從以前就經常被告，對這種狀況習以為常，不過此次《橫豎》與金賽輪家屬要求的是金秀賢認錯並道歉，因此很難提告，儘管被告了也會有更多人支持他們。他還指出，金秀賢撐的時間比他想像的還久，而現在看到家屬開始用眼淚攻勢，則只讓他覺得「不會是子彈（證據）用光了？」

▲宋讚養逆風為金秀賢緩頰。（圖／翻攝自宋讚養臉書）

宋讚養再次強調自己保持中立，不是因為相信金秀賢或是不相信金賽綸家屬，而是不看好爆料的《橫豎》，他直言「假如最後金秀賢贏了，他應該還是長時間很難回歸」，對於金賽綸，他則感嘆「只希望一個已經在天堂的小女孩之名譽，不要因為這件事再次被汙衊，因為不管是誰贏，這次是沒有任何贏家，已經都是只有輸家的戰爭了」。

對於被批蹭流量，宋讚養回覆「我要流量的話跟隨9成以上的輿論一起罵罵金秀賢就好了，跟著不到一成的輿論走對我有什麼好處呢？」認為這次風波拖太久，看到雙方靈魂都被砸碎讓他很不舒服，真心希望可以快點結束這次事件。