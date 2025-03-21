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金秀賢違約金「可能不多」！　業界人士揭關鍵：有爭議不一定處罰

記者黃皓瑋／綜合報導

37歲的南韓人氣男星金秀賢，近期捲入與已故女星金賽綸的感情糾紛爭議，形象大受打擊，讓外界紛紛猜測他恐將為戲劇、廣告賠上鉅額違約金。不過近期有業界人士分析，金秀賢實際須支付的違約金，可能沒有想像中的那麼多。

▲▼ 快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！　金主品牌方嚇瘋切割。（圖／翻攝自金秀賢IG）

▲有業界人士分析，金秀賢需要支付的違約金，可能沒有外界想像的那麼高。（圖／翻攝自金秀賢IG）

由金秀賢主演，原定4月開播的Disney+韓劇《山寨人生》受爭議影響，今（21日）證實「暫不上架」，讓外界憂心該劇600億韓元（約台幣15億元）資金恐會打水漂。不過據外媒《TV Daily》報導，1位經紀公司代表受訪時表示，製作方不太可能因為一個演員的爭議，就讓這樣斥鉅資打造的作品泡湯，推測《山寨人生》可能會像劉亞仁主演的電影《終極對弈》一樣，採用延後上映的方式。

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▲▼金秀賢害慘片商！600億恐泡湯《山寨人生》喊卡了　D+改口：暫不上架。（圖／翻攝自Disney+）

▲金秀賢主演的《山寨人生》宣佈暫不上架。（圖／翻攝自Disney+）

這名經紀公司代表也指出，《山寨人生》最終一旦順利上架，金秀賢就不需要支付違約金。至於金秀賢先前傳出遭多家廠商解約、切割，代表則指出被切割「不代表會被處罰」。他透露在高額的代言合約中，通常會有內容非常詳盡的違約條款，如果代言藝人沒有受到司法單位的明確判決，只是引發爭議的話，很難向代言藝人索賠，因此目前看來，金秀賢須支付高額違約金的機會並不大。

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