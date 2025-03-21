金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢近來因私生活爭議，不僅形象受創，還丟掉好幾支廣告代言。他是天王G-DRAGON（GD）最新綜藝《Good Day》的班底之一，但該節目遭到抵制，如今確定於23日停播一次，G-DRAGON身為主持人，20日也在IG副帳號發出一張哏圖，疑似針對停播發言。

▲GD難得回歸綜藝，新節目《Good Day》卻因金秀賢風波停播。（圖／翻攝自GD IG）



G-DRAGON時隔多年才回歸，新專輯備受注目，節目《Good Day》更是找來多位大咖嘉賓助陣，演員金秀賢就是其中一人，怎料，對方進來私生活惹議，他的節目跟著遭受牽連，原訂23日播出最新內容，如今不得已停播一週。

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▲GD突然發出哏圖，疑針對停播發聲。（圖／翻攝自GD IG）



對此，G-DRAGON在IG副帳號發出一張哏圖，該圖為藝人Haha在綜藝節目《無限挑戰》裡說過的名言，他臉部漲紅大喊「在這個冷酷無情的世界裡清醒點」，由於發文時間點敏感，引起許多觀眾關注。

不僅如此，由於《Good Day》的製作人金泰浩就是曾經製作過節目《無限挑戰》的功臣，G-DRAGON利用該節目的迷因哏圖發文，兩節目出現巧合關聯性，使得不少人認為他可能是在為《Good Day》停播發文。