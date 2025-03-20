啦啦隊女神安芝儇震驚金秀賢緋聞　擔心部分內容可能是犯罪

記者葉文正／台北報導

南韓男星金秀賢醜聞纏身，深陷與未成年女星金賽綸交往爭議，導致演藝工作暫時停擺，並被多家代言品牌切割。但他仍依原計畫於3月30日來台參加「7-ELEVEN高雄櫻花季」，並舉辦粉絲見面會，今天台鋼啦啦隊舉行〈Cheer it up〉新歌發表會，啦啦隊女神安芝儇對金秀賢案表震驚，Mingo則表示，她也會去參加櫻花祭活動，但對金秀賢無感。

▲台鋼啦啦隊Wing Stars單曲記者會，安芝儇(右)與Mingo出席。（圖／記者湯興漢攝）

安芝儇與Mingo對於金秀賢事件當然也有關注到，Mingo表示：「我知道，看到滿震驚的，我們都有關注娛樂新聞，但越關注就覺得雙方無法確認各自的說法，無法說誰對誰錯，看到這件事，覺得專注自己就好， 不想要有人因為這個事情再受傷害。」

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▲安芝儇手腳都有傷。（圖／記者湯興漢攝）

安芝儇也說，兩人對金秀賢都還好，沒特別喜歡，但Mingo有看過金秀賢主演的《淚之女王》。Mingo也說：「與其說失望，其實是比較驚訝，戲劇結束後喜歡秀賢劇裡的角色，但也僅止於戲而已。」

▲Mingo將出席櫻花祭活動。（圖／記者湯興漢攝）

而由於金秀賢緋聞事件鬧蠻大，在韓國也是持續不停發燒，安芝儇表示：「有部分內容說不定是犯罪，所以不敢亂發表意見。」



而安芝儇與Mingo聽到金秀賢將到櫻花季活動表演，兩人都露出吃驚表情：「我們都表示不知道，但Mingo會去櫻花季表演，應該是不同天，金秀賢可能是見面會，但Mingo是去表演。」