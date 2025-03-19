小S近期最愛男神是他！偶像突現身當場哭了　「激動摀臉」表情全被拍

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，日前節目邀請到邊荷律、Vicky、劉書宏一起來聊聊「想見你只想見你一面？！這集一定要看到最後有彩蛋！」其中小S透露，近期在IG上被一位來自日本的拳擊手「三浦孝太」迷得神魂顛倒：「他帥到不行，我想見他。我想打他一拳，然後他說『不痛』叫我再打一下，然後我們就打來打去！」小Ｓ不相信製作單位會發到本人來現場，而就在錄影進入尾聲時，派翠克突然向小Ｓ表示，「要不要cue看看三浦孝太」，沒想到本人竟從棚外緩緩走進棚內，全場驚呼之餘，小Ｓ更是嚇到雙手摀臉，說不出任何一句話！

▲▼小S見到三浦孝太化身迷妹。（圖／東森提供）





三浦孝太身穿全白造型，踩著一雙球鞋緩緩走進，小S震驚到喜極而泣，哭著表示：「太喜歡他了啦！」說來剛好，錄影的隔天三浦孝太剛好在台有活動，所以聽到小S很想見他一面也就立刻答應；而原本就有在社群追蹤三浦孝太的小Ｓ，更是在節目上直接請對方拿出手機「回追自己」，超級迷妹的行徑也讓一旁的派翠克笑瘋：「我第一次看到Ｓ姐這樣！」

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▲▼小S激動落淚。（圖／東森提供）





不僅如此，肢體接觸的互動也不可少，小S先是禮貌握手、擁抱，下秒便朝對方胸口「打一拳」，沒想到打著打著，就變成小倆口的撒嬌互動，小Ｓ嬌羞的連捶好幾下！此外，三浦孝太帥氣的臉蛋讓小Ｓ覺得很不真實，像是「AI」臉，所以忍不住詢問對方：「可以摸你臉嗎？」三浦孝太大方答應，只見小Ｓ緩緩舉起手，輕撫上對方臉頰，臉紅心跳的橋段隔著螢幕都能感受到，小Ｓ則是深情看著剛摸完三浦孝太的手掌，完全沉浸在幸福之中，再度引起全場爆笑，三浦孝太則是大讚「小Ｓ非常可愛」。本集於今（19日）晚間10點於東森綜合32頻道播出。

▲▼小S和三浦孝太親密互動。（圖／東森提供）



