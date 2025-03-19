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李多慧自曝「整型」！　甜笑喊變漂亮：第一次也是最後一次

記者黃翊婷／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧近日拍攝一部YouTube影片，內容為「第一次整型手術」，她坦言對自己的鼻子和眼睛感到不滿意，但諮詢之後覺得還要再多想想，後來決定做牙齒貼片微整型，希望笑容變得更加漂亮、自信，「今天是我第一次，也是最後一次做整型手術」。

李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▲李多慧還原諮詢鼻子整型時，醫師用棉花棒說明鼻子可以墊到多高。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧，下同。）

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李多慧18日更新YouTube頻道，新影片開頭便表明是「第一次整型手術」，她表示，先前有去諮詢鼻子和眼睛整型的事情，因為變瘦了，脂肪變少，眼睛有點凹下去，加上想要鼻子挺一點，所以才會去諮詢，不過，她想要自然變美，最後還是決定要再多想想。

李多慧坦言，最近她特別想變漂亮，覺得自己笑的時候牙齒露出太多，顏色偏黃、有斑點，虎牙太尖，因此決定來諮詢牙齒微整型的事情，經過醫師評估之後，她最終決定做上下各8顆牙齒貼片。

李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

▼▲李多慧覺得自己笑起來會露出很多牙齒。

李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

李多慧提到，她已經在台灣發展2年了，希望能帶給大家不一樣的自己，但如果要變成女演員，她可能全臉都需要改變，而且有些人是喜歡現在的她，所以她會這樣繼續保持下去，「今天是我第一次，也是最後一次做整型手術」。

完成牙齒貼片療程之後，李多慧似乎相當滿意，她開心對著鏡子、鏡頭練習笑容，甚至在診間和醫師跳了一小段三振舞。李多慧下周即將返回台灣參與新賽季應援，她也不忘喊話粉絲，自己會在台灣認真應援，「請多多期待我變漂亮的樣子。」

▼李多慧做完牙齒貼片，在診所內練習怎麼笑最好看。

李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

李多慧。（圖／翻攝自YouTube／이다혜李多慧）

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