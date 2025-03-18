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金馬帶你好萊塢取經！　「洛杉磯電影美術海外工作坊」開放報名

記者蕭采薇／台北報導

「金馬電影大師課」去年首度嘗試把國內影視專業人才帶到國外交流，海外工作坊備受業界肯定，也激發了從業者的向心力。今年再度將課程目標鎖定「電影美術」，重磅推出「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」，獲選學員將於今年6月一起前往美國好萊塢取經。

▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲憑《全面啟動》、《沙丘》等片獲頒無數殊榮，好萊塢當今最炙手可熱的美術指導之一的布萊德瑞克。（圖／金馬執委會提供）

師資包括參與過《雲端情人》、《沙丘》、《全面啟動》、《奧本海默》、《捍衛戰士：獨行俠》等片並獲得奧斯卡金像獎與美國藝術指導工會獎肯定的藝術指導及美術團隊切磋學習，更將涵蓋陳設、道具與生物特效等分工領域，實地造訪全球最大的影視道具庫以及華納兄弟片廠的攝影棚。一系列扎實課程與頂尖師資，堪稱是台灣電影美術界有史以來最夢幻的課程。

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▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲擁有製作《驚奇隊長》、《捍衛戰士：獨行俠》等高難度電影經驗的蘿倫波利齊，則要教授如何領導美術團隊執行場景建造的任務。（圖／金馬執委會提供）

2025「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」的師資與內容包括奧斯卡金像獎提名的藝術指導 K.K.巴瑞特，他將精選《凡爾賽拜金女》、《雲端情人》、《猛禽小隊：小丑女大解放》三部風格迥異的代表作，分享如何打造電影美學設計概念，幫助推進劇情發展。

▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲K.K.巴瑞特將精選《凡爾賽拜金女》、《雲端情人》、《猛禽小隊：小丑女大解放》三部風格迥異的代表作分享經驗。（圖／金馬執委會提供）

憑《全面啟動》、《沙丘》等片獲頒無數殊榮，好萊塢當今最炙手可熱的美術指導之一的布萊德瑞克，也將以這兩片為案例，進行如何打造類型鉅作的深度分享。擁有製作《驚奇隊長》、《捍衛戰士：獨行俠》等高難度電影經驗的蘿倫波利齊，則要教授如何領導美術團隊執行場景建造的任務。

▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲在好萊塢擁有首席道具師、軍械師頭銜的吉翁德路許，將分享如何為克里斯多福諾蘭的《奧本海默》打造渾然天成的歷史器具，成功賦予時代氛圍並協助演員創造角色。（圖／金馬執委會提供）

電影美術隨著各種類型電影的蓬勃發展，分工也愈趨專業且精細。與名導大衛芬奇合作《曼克》並橫掃奧斯卡、英國金像獎等近十座藝術指導獎的陳設師珍帕斯卡爾，預計帶領學員造訪以庫藏仿古物件聞名的History For Hire，並以自身作品為例，透過嚴謹的田調，為電影場景賦予生命。

▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲曾與名導大衛芬奇合作《曼克》並橫掃奧斯卡、英國金像獎等近十座藝術指導獎的陳設師珍帕斯卡爾。（圖／金馬執委會提供）

在好萊塢擁有首席道具師、軍械師頭銜的吉翁德路許，也將分享如何為克里斯多福諾蘭的《奧本海默》打造渾然天成的歷史器具，成功賦予時代氛圍並協助演員創造角色。曾以《地獄怪客2：金甲軍團》問鼎奧斯卡最佳化妝，並為《Sweet Home》高度還原漫改怪物的生物特效指導麥克伊利薩迪，將傳授如何為科幻驚悚類型電影製作出擬真且具有視覺震撼力的銀幕生物。

▲「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」招募學員中。（圖／金馬執委會提供）

▲曾為《Sweet Home》高度還原漫改怪物的生物特效指導麥克伊利薩迪，將傳授如何為科幻驚悚類型電影製作出擬真且具有視覺震撼力的銀幕生物。（圖／金馬執委會提供）

除了華麗師資親自講授分享外，也將實地親訪全球指標性影視製作基地之一，孕育無數藝術與商業經典的華納兄弟片廠，觀覽《樂來越愛你》等片實際拍攝街景與世界級專業攝影棚。國際影視道具供應龍頭Independent Studio Services(ISS)，位於洛杉磯的主基地擁有破百萬件多元主題的庫存，亦是北美規模最大、種類最豐富的私人武器道具庫，也將實際參訪道具庫總部，還能深入設計與製作工作室，了解針對影視拍攝所研發的獨特材料與實際製作過程。

「金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊」將於6月6日至15日在洛杉磯舉辦，即日起於金馬官網頁面開放報名，歡迎美術、製片、導演及相關電影工作者參與徵選。更多消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram，敬請期待。

 

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