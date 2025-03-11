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全台戲院陷入「蟲蟲之亂」　《風之谷》王蟲、巨大沙蟲還有伏蟲

《沙丘：第二部》的沙蟲竄出地表時，一切都在震動，太震撼了。（華納兄弟提供）

▲《沙丘：第二部》的沙蟲竄出地表時，一切都在震動，太震撼了。（華納兄弟提供）

圖文／鏡週刊

現在戲院人手一張特典海報，這一切都多虧了人煙罕至的絕境、巨大的蟲蟲，我們說的就是《風之谷》、《沙丘：第二部》（Dune: Part II），以及《米奇17號》（Mickey 17）。

第一個參賽的選手，是日本動畫大師宮﨑駿的《風之谷》，終於首度在台灣戲院公演，締造全台首週末票房突破1700萬元的成績，這要多虧了首週特典是「限量版王蟲圖鑑」台灣限定海報，火速達到催票效應，接下來還有多款珍藏版海報即將公開。

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全台戲院陷入「蟲蟲之亂」　王蟲、沙蟲還有伏蟲

▲《風之谷》的王蟲發怒時，不顧一切狂奔，可以說浩大又震撼。（甲上娛樂提供）

回到劇情，《風之谷》的王蟲是腐海森林的守護者，這裡散發的瘴氣對人類形成了生存威脅，因此人類只好退回到沙漠邊緣生存，想也知道這裡水資源非常珍貴。王蟲一旦發現人類，原本14顆巨型眼睛會變成紅色，然後狂奔摧毀一切，所到之處又會形成新的腐海領域。

第二個參賽選手，是去年在台灣締造突破2億元票房的《沙丘：第二部》。電影有多精彩就不用說了，反正有提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）！

在劇情中，沙蟲是厄拉科斯行星的原生物種，牠們的排泄物（應該啦）會變成讓人類進行星際旅行時的不可獲缺的香料，所以吸引各方人士覬覦這片沙漠的香料開採。問題是，開採時的噪音會吸引沙蟲破沙而出，也造成了兩難。

在當地原住民，也就是住在沙漠的弗瑞曼人眼中，如果能駕馭巨大的沙蟲，就可以成為救世主，也就是「利桑亞拉黑」！因此提摩西夏勒梅就騎上去，因此獲得了弗瑞曼人的敬重，也決定從此跟隨他。

第三位參賽的選手，是《米奇17號》，票房也是上映4天衝破了2000萬元。這部片描述人類前往外太空星球開採，偏偏這個星球上其實住滿了一種叫做伏蟲的生物。牠們有的很巨大、有的也很小隻，很可愛。

全台戲院陷入「蟲蟲之亂」　王蟲、沙蟲還有伏蟲

▲《米奇17號》伏蟲寶寶走可愛路線，做成吊飾幫忙催票也是應該的。（華納兄弟提供）

根據導演奉俊昊的說法，伏蟲是他與長期合作的設計師張熙哲，一起打造出全新的怪物，靈感來源其實是日常可見的可頌麵包，他說，「你下次吃可頌麵包時，請仔細觀察。它看起來非常適合移動，它有褶皺，可以伸展和收縮，看起來就像要向前移動。」

伏蟲的行進移動，則是以美國南部的動物犰為原型，這種動物外層有盔甲，全身還能捲成球體，既能方便移動，看起來也十分可愛，因此成為伏蟲動作設計時的重要參考對象。既然王蟲跟沙蟲都出來催票了，伏蟲也不能例外，伏蟲寶寶吊飾配合電影上映第二週會進行贈獎活動。

當然大家會想問，請問王蟲、沙蟲跟伏蟲，請問是誰學誰？誰抄誰？這個問題很難回答，因為《沙丘》的原著小說是最早出版的，而動畫《風之谷》則是最早問世的電影（請忽略《沙丘魔堡》謝謝）。加上奉俊昊過去拍過《駭人怪物》《玉子》都有想像出來的巨獸，真的太難分辨牠們之間的互相影響，希望明年奧斯卡可以請牠們一起出來頒獎好了。

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鏡週刊, 電影, 沙丘2, 風之谷, 米奇17號

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