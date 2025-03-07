告陳沂沒有請律師！　李怡貞「告訴狀超過25頁」：我都默默玩大的

記者陳芊秀／綜合報導

網紅陳沂2023年轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，並嘲諷圖卡有錯字，順勢推銷自己配合的葉黃素食品銷售，被李怡貞提告，7日台北地檢署提起公訴。而李怡貞連發數則貼文，並提及告訴狀不包括證據就多達25頁，感謝律師助理幫了大忙。

▲律師李怡貞提告陳沂，告訴狀不含證據就多達25頁。（圖／翻攝自臉書）

李怡貞直指「陳沂抹黑潑髒水 」，並在留言串回應「我說了，我都默默玩大的」。她表示「本案我沒有請律師，我就是告訴人」，且大讚專屬助理黃先生在整理資料編排證據時，幫了很大的忙，「我們的告訴狀不包括證據就高達25頁，黃先生未來大有可為」，同時強調「無罪推定原則喔，感謝檢座明鑑」。

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而且李怡貞連發3篇貼文表態，對於陳沂被起訴，更打算提議開課的網課平台推出一個普天同慶優惠價。她大曬美照：「謹以此照片來說明我現在的心情，我真的不是只有好漂亮而已。」

陳沂則是在臉書發聲：「所以，我因為長得像宋慧喬被起訴了！」語氣幽默看待自己被起訴一事。

李怡貞控告陳沂和葉黃素廠商都涉嫌違反《著作權法》，但陳沂表示，有關業配發文都是她自己決定，沒有讓廠商知道，因查無廠商有共同犯罪故意，檢察官因此將廠商處分不起訴，至於陳沂因未經李怡貞同意或授權，就以截圖方式重製圖卡並公開傳輸，侵害他人著作財產權，因此將她提起公訴。