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《愛你》女主角挨批「門牙太暴」！與張凌赫吻戲遭評：讓人出戲　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣網路劇《愛你》正在熱播中，是繼《難哄》後，又一深受觀眾喜愛的甜寵劇，該劇由張凌赫和徐若晗聯手主演，講述帥氣中醫與飯店客房經理的浪漫愛情故事。自播出以來，不僅迅速佔領了熱搜榜，也引發了網友們的激烈討論。其中，男女主角的吻戲更是讓人看了血脈噴張，受封「親嘴天才」，不過，卻有部分觀眾批評徐若晗門牙太大，讓人出戲。

▲徐若晗門牙挨批讓人出戲。（圖／翻攝自微博）

▲《愛你》正在熱播中。（圖／翻攝自微博）

甜蜜劇情讓許多觀眾深陷其中，然而，社群上卻開始出現對徐若晗外貌的兩極評價，有觀眾認為她擁有典型的韓系美女氣質，五官清新且辨識度高，溫柔氣質讓人印象深刻。但也有一些網友對她的長相提出了批評，特別是當她開口說話時，顯眼的大門牙成為焦點，與張凌赫熱吻的戲份中，「大門牙十分搶鏡」，讓人有些出戲。

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▲徐若晗門牙挨批讓人出戲。（圖／翻攝自微博）

▲徐若晗門牙挨批讓人出戲。（圖／翻攝自微博）

張凌赫在劇中對徐若晗一見鍾情，展開一連串熱烈追求，超有侵略性的攻勢搭配各種勾引小心思，被戲稱是「綠茶男」，而兩人在劇中不停放閃接吻，傳出光是吻戲就有60多場，像是酒後吻戲、車內激吻、沙發搖頭吻，以及經典的櫻花之吻，每場吻戲都相當激烈深情，喊卡後張凌赫更被拍到嘴唇親到紅腫脫妝。

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