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鬼鬼第一次染金髮！「產後新造型曝光」 萬人驚艷：以為是韓國愛豆

記者潘慧中／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）1月無預警上傳孕照，寫下「好好兩個心臟一起呼吸著」，並坦承沒有結婚，消息震撼演藝圈。事隔約兩個月，她5日在社群網站公開全新造型，「第一次金髮登場」，吸引萬人驚艷按讚！

▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲鬼鬼第一次染金髮。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

有別於以往的深色髮，鬼鬼5日以金色中分長直髮亮相，整體造型看起來冷豔又高貴，白色和黑色服裝交換入鏡，前者呈現出空靈感，後者則散發出乾淨俐落的氣場。

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▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼鬼鬼產後新造型曝光。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

對於新髮型，鬼鬼似乎相當滿意，除了圈內好友阿本直誇她有「御姐感」，成語蕎讚美她美到根本是月光仙子，大批粉絲也都喜歡到留言直呼：「還以為是韓國愛豆」、「太適合了！」

▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼鬼鬼展現有別以往的風格。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

事實上，鬼鬼日前坦承「最近的煩惱是還有一些多餘的重量在身上」，似乎仍未減到自己滿意的體重，而過來人Sandy（吳姍儒）則溫柔地說：「越晚營業越好～慢慢來！慢慢來！」

▲▼吳映潔鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

▲鬼鬼以前都是深色髮。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔）

儘管還沒瘦到目標體重，但鬼鬼前陣子仍透露有值得開心的事，「就是內內長大了」，未來將和小孩展開兩人新生活，「十分期待2025有更多機會與大家見面，也希望大家能繼續支持全新身份的鬼鬼，再次感謝。」

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