翁馨儀「拍證件照耳環轉不開」　找店員幫忙怕被當刻意：我很抱歉！

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年和張菲次子張少懷結婚，育有一對寶貝兒女，平時會透過社群記錄日常的她，今（4）日在IG限動曬出兩張自拍照，透露自己去拍證件照時，因耳環拔不下來而麻煩店員協助，並坦言感到有些不好意思，「我很抱歉，很怕人家覺得我是刻意要人服務的。」

▲翁馨儀拍證件照耳環拔不下來。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀分享，平時當她想把滾珠耳環拆掉時，總是拿不下來，儘管在家試了很多遍都失敗，所以多數時候都是依賴老公幫忙。今（4）日她獨自戴著耳環去拍證件照，又遇到拆不下來的問題，讓她不得不尷尬地請店員協助。她透露，店員對她的請求感到意外，並建議她可以用逆時針的方式將耳環轉開。最後耳環順利拿下來，不過翁馨儀坦言對店員感到抱歉，「很怕人家覺得我是刻意要人服務我的。」

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▲翁馨儀回想國中往事。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀進一步回想起一段國中時期的不愉快往事，她分享當年晚自習時，全班會一起訂晚餐吃，但有次自己打不開麵店的包裝，就請坐在隔壁的男同學幫忙，不料此舉卻被老師指責是在吸引異性注意，「我就被老師叫出去罵的，老師說：『請你不要用這種方式勾引人。』」為此翁馨儀覺得哭笑不得，並解釋當時的情況「老師，人家只是肚子餓。」