大聲「一句話」引剝削工資爭議！　網友反應兩極：Lisa也覺得是開玩笑吧

記者張筱涵／綜合報導

BIGBANG成員大聲主持的網路節目《家大聲》，最新一集邀請BLACKPINK成員Lisa作客，兩人談話過程風趣幽默，不過其中關於「工作人員工時薪資」的話題卻意外引發南韓網友討論。

▲Lisa隨口詢問大聲補妝，大聲說工作人員都走了。（圖／翻攝自YouTube／집대성）



節目中，Lisa在試用肩頸按摩器後，工作人員立即上前幫忙整理頭髮並補妝，她便關心大聲是否也需要補妝。大聲則回應：「幫我補妝的人都下班了。」此話一出，Lisa驚訝詢問：「下班了？火速下班？回家了嗎？」大聲進一步解釋：「他們只是先去附近，然後再回來，就很自由。但只有在這裡的時候才有薪水，去別的地方的話就不算工時。」Lisa聽後笑說：「喔！還不錯欸，不錯！」隨即開玩笑地要自己的工作人員也先離場：「我不需要補妝。」

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▲大聲說工作人員去附近，之後再回來，但只有在片場的時候才支薪。（圖／翻攝自YouTube／집대성）



▲Lisa聽了以後順著開玩笑要自己的工作人員們也先離開片場。（圖／翻攝自YouTube／집대성）



隨後話題轉向藝人工作成本，大聲感嘆身為藝人需要負擔的花費相當可觀，問Lisa是否曾遇過「沒想到公司竟然還要支付這筆錢」的情況，Lisa則笑稱：「MV的製作費真的不是開玩笑的。」大聲也回應：「真的很誇張，因為BIGBANG和BLACKPINK在YG娛樂時期都曾經歷過大規模片場的拍攝。」他也提到Lisa在拍攝〈Rockstar〉MV時據說租下整條街，對此Lisa澄清：「不是啦！只是大約半夜三點半去拍攝，還很剛好停雨了，地上很自然就有水灘的反射效果，整體畫面看起來像電影一樣。」

然而，這段看似輕鬆的對話卻在南韓社群平台和論壇引起爭議，部分網友認為大聲提及「工作人員下班但仍待命」的情況，可能涉及「剝削工資」的問題。相關留言超過800則，網友意見分歧，「藝人和妝造組都是以次數簽約的吧？跟時間長短無關的」、「真的是剝削工作」、「看起來只是在開玩笑欸」、「我覺得是開玩笑，Lisa也認為是開玩笑才會那樣接話吧」、「自己那麼有錢真過分」、「雖然不確定是不是開玩笑，但會拿這種事情來開玩笑的人很不怎麼樣，替他護航的人真多」、「待命的話根本就不是下班啊，怎麼可以不算工資」。