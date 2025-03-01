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女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星鄭業成曾出演《蜀錦人家》、《祝卿好》、《鶴唳華亭》等劇，近日熱播的《掌心》，他也是主演之一。近日，曾出演《錦繡安寧》的女演員陳思澈發文爆料，稱自己被男友劈腿，根據她給出的線索，網友紛紛猜測她指的就是鄭業成，對此，鄭業成1日稍早透過工作室發聲明澄清，揚言要對造謠者喊告。

▲陳思澈發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。（圖／翻攝自陳思澈、鄭業成微博）

▲陳思澈發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。（圖／翻攝自陳思澈、鄭業成微博）

陳思澈1日在微博發文怒罵「辜負真心的人都該吞1000根針」，稱自己一直活在地獄裡拼命掙扎「努力讓自己從這兩年5678次的背叛裡走出來！在我還在你那些傷人的話裡，我還認為自己是全世界最糟糕的人，連最起碼的尊重都不配得到！」爆料文中稱自己為此患上精神病、暴瘦到只剩38公斤，然而男方卻有了新對象，還稱「遊樂園吃飯、摟腰又挽手，怪不得突然就不聯繫了！信息也不回了！」

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▲陳思澈發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。（圖／翻攝自陳思澈、鄭業成微博）

▲陳思澈爆料文。（圖／翻攝自陳思澈微博）

陳思澈憤怒指控「憑什麼！憑什麼辜負的人一個又一個！傷人一次又一次！做為一個人怎麼可以自私成這個樣子！還可以裝陽光大男孩在外面繼續騙人！你可能可以幸福，但你不配得到任何祝福！」網友根據她給出的線索，猜測是近日被拍到去遊樂園約會的鄭業成。
消息火速衝上微博熱搜，鄭業成工作室在1日晚間發出澄清聲明，表示「未避免產生更多不實猜測，我們就此事聲明如下：鄭業成先生對情感關係秉持真誠、坦蕩的原則」，強調沒有「劈腿」、「背叛」，並且揚言會對散播謠言的帳號提告。

▲陳思澈發文怒控男友出軌，網友猜測是鄭業成。（圖／翻攝自陳思澈、鄭業成微博）

▲鄭業成工作室聲明。（圖／翻攝自鄭業成微博）

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