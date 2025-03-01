再也等不到方大同當嘉賓！　陶喆唱〈愛愛愛〉哽咽哀悼：你永遠都在

記者蔡琛儀／綜合報導

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同今（1日）被唱片公司證實，抗病五年，已在上月21日因病辭世，享年41歲，但並沒有說明他是何種疾病離開，更傳出他今已經下葬，近日展開巡演的陶喆，去年曾在演唱會上公開向方大同喊話，盼他恢復健康後，能邀他來當嘉賓，沒想到卻再也等不到合作，今晚在香港演出的陶喆，也心痛在演唱會上悼念方大同。

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▲▼ 陶喆去年曾說希望等方大同身體康復，可以邀他來當演唱會嘉賓。（圖／偉大文化提供、翻攝微博）

陶喆沉痛說：「在今天，我被告知了，一位優秀的音樂人離開我們了，方大同，We will miss you forever。」他表示，演唱會團隊有人跟方大同合作很多年，「我雖然跟大同沒有很熟，但他的音樂也給我很多力量、給我很多溫暖，給我很多感動，所以在這邊希望大家允許我還有我們，跟方大同致敬，表達我們對他的思念，謝謝大同帶給我們這麼多的溫暖，這麼多的愛，謝謝。」更一度哽咽。

令人難過的是，去年8月方大同還在微博回覆陶喆：「目前還在康復中，但是希望以後能去看你的show！」今晚陶喆也唱了方大同的經典歌曲〈愛愛愛〉，最後一句還把歌詞改成「你永遠都在」，向這位來不及合作的才子致上最深的敬意。