17歲英年早逝！「美國傳奇歌手」是方大同啟蒙偶像　為他踏上音樂路

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王方大同2月21日辭世，享年41歲，直到1日經紀公司才宣布了這一令人痛心的消息。他生前是深受樂迷喜愛的音樂才子，創作了多首膾炙人口的歌曲，並且以其獨特的音樂才華和努力，獲得了廣泛認可，他從小就展現出卓越的音樂天賦，15歲便開始自學吉他，18歲時自學鋼琴，並憑藉著天賦與勤奮，在音樂領域取得了不小的成就。

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▲方大同驟然離世，享年41歲。（圖／翻攝自方大同微博）

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根據港媒《香港01》報導，方大同的音樂才華從年少時便顯露，高中畢業後，便將創作Demo寄送給各大唱片公司，並為母親的英語幼教課程編寫了近百首兒歌，他的音樂之旅也開始在2004年有所突破，當時他參與了鄭秀文的新專輯歌曲〈多得他〉的和聲錄製，正式踏入樂壇。事實上，他的音樂的根源不僅來自天賦，還有一部電影對他的人生影響深遠。

據方大同自己透露，最初激發他對音樂的興趣的是他的鼓手父親，他曾在訪談中提到：「父親是最早讓我接觸音樂並產生興趣的來源，我也曾和他的工作夥伴一起玩音樂、jam歌。」但真正讓他決定投身音樂事業的，卻是一部叫做《La Bamba》的電影。

▲《La Bamba》對方大同有著深厚影響。（圖／翻攝自海報）

《La Bamba》是一部傳記電影，講述了墨西哥裔美國搖滾歌手Ritchie Valens的短暫人生。電影以Valens的貧困童年為背景，講述了他如何在加州農場工人家庭中長大，並從年少時便展現出對音樂的熱愛，可惜17歲時便英年早逝，該片深刻地影響了年幼的方大同，成了他的啟蒙電影，《La Bamba》於1987年上映，當年方大同年僅4歲。