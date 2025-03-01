41歲方大同驟逝！神曲〈愛愛愛〉永流傳　歌迷湧入最新曲哀悼

記者張筱涵／綜合報導

方大同2月21日離世，享年41歲。許多歌迷對突如其來的消息感到相當錯愕，紛紛湧入他的官方YouTube頻道最新作品〈那沙漠里的水〉表達哀悼之意，尤其神曲〈愛愛愛〉更是歌迷再次回味的歌單之一。

►更多【方大同逝世】相關新聞

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方大同離世，享年41歲。（圖／資料照片）

方大同所屬的賦音樂於今（3月1日）發出聲明，表示方大同勇敢抗病5年，已在2月21日平靜安詳地離世。而他的後事也保持他生前的低調風格,摯友表示不會對此多做說明，也請外界保留空間給家屬。

大批樂迷為此消息錯愕不已，紛紛翻閱歌單或MV，以聆聽歌曲與留言來表達哀悼之意，「我記憶中的R&B男神～願你在天國安息，謝謝你的創作溫暖了我們的心！世界大同，不再苦痛」、「謝謝你，你的歌聲將一直流傳」、「原本還期待能再聽到你的演唱會，想不到你就這樣離開了我們，願你在另個世界也能繼續做熱愛的音樂，你是我最愛的歌手，大同一路走好」、「謝謝你為了音樂的一切，謝謝你帶給我們音樂的美好」。

▲歌迷哀悼方大同。（圖／翻攝自YouTube／Khalil Fong 方大同）



▼方大同經典神曲〈愛愛愛〉。（影片／取自YouTube／warnermusichk，如遭刪除請見諒）



▼方大同官方頻道最新一首〈那沙漠里的水〉，也成了最後一首。（影片／取自YouTube／Khalil Fong 方大同，如遭刪除請見諒）

