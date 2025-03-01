方大同唯一緋聞女友是她！薛凱琪想輕生「被他救回」：神送給我的禮物

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手方大同於2月21日逝世，享年41歲，音樂公司1日發文證實噩耗。而他入行以來感情生活非常低調，唯一一位緋聞女友是香港女星薛凱琪，女方曾談及雙方陪伴彼此十多年，一直「友達以上，戀人未滿」，更形容他是：「神送給我的禮物！」

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▲方大同入行感情生活低調，唯一緋聞女友是薛凱琪。（圖／翻攝自微博）

薛凱琪曾在王祖藍主持的節目談方大同。她入行初期曾因情緒病深陷困擾，甚至一度無法控制情緒，經常流淚。她回憶當時的狀況：「我會狂喊，但不是大哭的那種，只是眼淚不斷流下來。」在她人生最低潮的時候，是好友方大同陪伴自己度過難關，甚至親手將她從自殺邊緣拉回來。

過去薛凱琪在訪問中談到，自己在患上嚴重憂鬱症時，腦海中常浮現輕生的念頭。有一次她想輕生，打電話給方大同說：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽後冷靜地與她分析自殺的原因，並耐心地開解，最終成功讓她放下輕生的念頭。她感激地說道：「方大同是一個很理智的人，那個晚上他幫了我一把，救了我。」

▲薛凱琪過去低潮一度想輕生，打給方大同被對方耐心開導救回。（圖／翻攝自微博）

方大同2021年一度傳出低調熱戀中，更因此衝上微博熱搜第一，不過他的經紀人當時無奈否認：「不清楚為何有這個傳聞。」他對抗頑疾5年離世，微博留下無數與好友薛凱琪一起創作音樂的合照，兩人名字也雙雙衝上微博熱搜，陸網錯愕「告訴我這不是真的，印象中還是方大同薛凱琪打打鬧鬧」、「我們不善於告別」。

▲方大同微博有許多與薛凱琪合作音樂的合照。（圖／翻攝自微博）

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