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「一世代」連恩墜樓案判決出爐！　最新屍檢結果曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne），去年10月於阿根廷意外墜樓身亡，享年31歲。事發後有5人遭到起訴，其中3人被控過失致死，2人被控販毒。近期該案的部份判決出爐，連恩最新屍檢報告也隨之曝光。

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲連恩去年10月墜樓身亡，享年31歲。（圖／路透）

連恩去年10月於阿根廷某飯店墜樓身亡，引起當地警方關注，經過調查後，該飯店的1名經理與1名接待員，被檢方認為「不顧陽台可能造成危險，未將連恩安置於安全的房間」；1位與他同行的友人，則被認為「明知連恩無法照顧自己卻棄他不顧」，3人都被以過失致死罪起訴。不過據外媒《PEOPLE》報導，3人近期都被法院宣判無罪。

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此外，連恩在過去的初步屍檢中，被驗出體內含有酒精、粉紅古柯鹼以及安眠鎮靜藥物「苯二氮平」，2名飯店的工作人員也因涉嫌提供毒品給連恩，而遭到檢方起訴，不過目前2人仍被關押等待審判。另一方面，當地檢方日前也透露了有關連恩屍檢的新消息，證實他在死亡時，血液酒精濃度高達0.27毫克，可能會導致他感到混亂、頭暈與迷失方向。

▲▼「一世代」連恩（Liam Payne）被目擊和女模瑪雅亨利（Maya Henry）約會。（圖／CFP）

▲連恩被測出死亡時血液酒精濃度達0.27毫克。（圖／CFP）

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一世代, 連恩, Liam Payne, One Direction

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