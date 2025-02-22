Karina出演GD新歌MV！「男女神夢幻同框畫面」曝光　網嗨：好期待

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-Dragon自2024年底陸續推出新歌以來，睽違多年仍展現出了超高影響力，22日他終於公開了新專輯《Übermensch》主打歌〈TOO BAD〉的MV預告，MV中人氣女團aespa隊長Karina現身，證實了先前兩人合體的傳聞，同框的畫面一出，立刻就掀起了社群上的熱烈討論。

▲GD、Karina先前就傳出會在MV中合體。（圖／翻攝自GD、Karina Instagram）

GD新歌〈TOO BAD〉僅是與安德森帕克（Anderson .Paak）合作的消息就已經吸引了全世界歌迷的關注。Anderson .Paak 是美國韓裔創作歌手、饒舌歌手、鼓手，在2021年與火星人布魯諾（Bruno Mars）組成R&B組合Silk Sonic，同一年4月就登上了Billboard Hot 100榜首，並在2022年葛萊美獎獲得年度歌曲、年度唱片獎。因此讓許多人相當期待GD與他的合作所迸出的火花。

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▲GD、Karina同框引起討論。（圖／翻攝YouTube／OfficialGDRAGON）

另一方面，最引人注目的是aespa Karina出演了MV。在預告片的結尾，站在藍色汽車前等待GD的 Karina和為了見她而整理襯衫的GD一起站在了畫面中，令許多歌迷對MV完整故事充滿好奇。網友紛紛留言表示「等不及要看正片」、「好期待Karina」、「感覺熟悉的GD回來了」。〈TOO BAD〉即將於25日公開，另一方面，GD即將於3月底以南韓為起點，展開世界巡迴演唱會。