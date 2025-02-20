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陳沂酸小優「大嘴巴裝受害者」　見她被吳宗憲解約：受不了！

記者王靖淳／綜合報導

女星小優日前被閨密指控，爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，她事後在IG發動態澄清，還搭配一段淚崩影片，並表示自己太容易相信人，對於此事感到很難過。為此，網紅陳沂在臉書發文評論此事，同時也直言：「自己大嘴巴，還要哭哭裝受害者，最受不了了。」

▲▼陳沂罵小優。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂認為小優大嘴巴又裝受害者。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、小優）

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陳沂指出，小優被爆料大嘴巴的行為在演藝圈其實並不罕見，因為許多通告藝人為了保持與媒體之間的關係，常常會向對方透露一些朋友的私事，來換取媒體的關注。為此，陳沂認為這是一種行業內普遍存在的現象，尤其是在那些缺乏話題，以及流量的藝人中更為常見，「不然他們這麼不紅又沒流量，誰要寫她？」

陳沂進一步評論，考慮到吳宗憲在業界以直言不諱著稱，她覺得小優的行為與吳宗憲的性格相符，甚至暗示小優很適合在吳宗憲的團隊裡工作，「我覺得小優很適合憲憲家族啊，放眼整個演藝圈，誰能比吳宗憲更大嘴巴，更愛隨便爆料別人隱私？」最後，她批評小優私下透露他人秘密後，又公開扮演受害者，讓她感到很受不了。

▲▼陳沂罵小優。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文罵小優。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

小優18日發布限時動態，表達她對演藝圈的熱愛，但也表示自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，讓她感到相當辛苦。她澄清與女星宋羽葤之間的誤會，強調從未說過針對對方的任何負面言論。小優還透露，被一位親近的圈內女星閨密背叛，表示自己在對方患憂鬱症、關心的同時，卻發生這樣的事，讓她開始反思太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

此外，小優還在社群發布一段流淚影片，她邊哭邊說：「我真的很愛演藝圈，我很愛我的工作，但是我覺得……我覺得我要離開一個我很喜歡的地方，所以我很難過。」她也認為自己應該要記取教訓，不要輕易地去相信別人，並再次強調「我真的很難過。」貼文及影片曝光後，掀起外界討論及關注。

▲▼小優發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲小優發動態澄清。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

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關鍵字

吳宗憲, 小優, 陳沂, 玥熹, 胡瓜, 宋羽葤

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