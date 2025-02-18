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陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希、大陸男星陳曉18日官宣離婚，聲明強調「感恩遇見，今後各自安好」。而她自去年（2024）6月被狗仔爆婚姻破裂，議論最熱期間，她仍持續戴婚戒，參加陸綜時更回應「老公」話題，當時陸網議論紛紛「表情都不自然了」。

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▲陳妍希被問起老公哪裡人。（圖／翻攝自《五十公里桃花塢》、微博）

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▲陳妍希官宣離婚前，陸綜曾開口談老公陳曉。（圖／翻攝自《五十公里桃花塢》、微博）

陸綜《五十公里桃花塢》當時播出畫面成為熱搜話題。陳妍希面對宋丹丹等大陸藝人對突發提問。當時王傳君詢問：「你們現在住北京嗎？」她毫不猶豫地回答：「住北京。」接著，宋丹丹好奇追問：「妳老公是台灣人嗎？」她立即搖頭並表示：「他是安徽（人）。」隨後，王傳君與沈月立刻接話，直呼：「陳曉」、「曉哥哥」，現場氣氛一度微妙。

▲陳妍希被問起老公哪裡人。（圖／翻攝自《五十公里桃花塢》、微博）

▲陳妍希被問起老公哪裡人。（圖／翻攝自《五十公里桃花塢》、微博）

陸網對節目片段議論紛紛，部分觀眾認為陳妍希的回應並無異狀，但也有人指出她的神情明顯帶有尷尬，質疑兩人關係的現狀。有人質疑「宋丹丹是真的不知道，隨口一問，這段應該是離婚傳聞前錄的吧？」另外有人評論「這是一定要裝到最後的節奏？」、「表情都不自然了」、「別再消費陳曉了，前嫂子」、「這節目錄製時間點敏感，現在說不清楚，可能鬧過一次又和好了？」如今明星夫妻檔宣布離婚，8年婚姻正式畫下句點。

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陳妍希, 陳曉

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