Ella屏東新家太美「成麟洛新地標」！　彭佳慧證實：很多人都會去朝聖

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧和陳嘉樺（Ella）今（17 日）宣布將攜手在高雄流行音樂中心舉辦「歸心」演唱會，這場演唱會由客委會主導、客語金曲歌王羅文裕策劃，彭佳慧和Ella都出身屏東麟洛客家庄，在歌壇打拼多年成為好友，如今要同台開唱，對兩人來說都是新鮮第一遭。

▲彭佳慧、Ella將在3月攜手於高流開唱 。（圖／客家委員會提供）

兩位天后都是北漂族 ，也分享自己曾有的想家心情， 彭佳慧說自己 22 歲初來台北工作時 ，是在空軍總醫院旁的音樂餐廳駐唱，負責的是午夜 12 點半的時段，「當時賺的錢很少很少，在台北也幾乎沒有親友，都是孤單一個人，極度想念麟洛，所以我每個禮拜都回屏東，當時沒有高鐵，都把錢花在飛機票上。」又憶及初來乍到大台北，因為想家整整哭了一個禮拜。「所以我真的很可以了解異鄉遊子的心情。」

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Ella則說在外工作，「遇到累了、生病了就會特別想家。」感慨這個行業，好像沒有真的倒下，就真的不能請假！她憶及搬來台北、出道、忙著發片、演唱會好多工作，笑說：「一切真的很忙碌，一年裡幾乎沒有什麼休假，唯一長假就是過年了，通常只有除夕到初三，就休息四天，初四就得要開工了。」

▲▼彭佳慧、Ella都是屏東麟洛人 。（圖／客家委員會提供）

說到回家，彭佳慧誇Ella非常孝順，努力工作幫家人蓋了一棟很漂亮的房子，爆Ella的家已成麟洛的觀光勝地，「很多人到麟洛都要特別繞過去看一下。」Ella 則感謝說還未結婚時的某年春節，「還拿到佳慧姐特別包給我們晚輩的紅包，作為新年祝福，好溫暖。」演唱會將於3月15日在高雄流行音樂中心盛大演出，2月20日中午12點至下午2點釋出首波限量9折優惠票，晚上6點全面開賣，詳洽KKTIX。