籃籃工地做苦工　阿翔、無尊拆房全身灰頭土臉

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠、無尊前往嘉義市做職人體驗，體驗木工達人的工作，在職人蔡有哲的帶領下，要去拆除老屋以及學習蓋房子相關的木工，一聽到工作內容阿翔開玩笑說: 「誰家的房子敢給我們拆啊！」

▲籃籃(左起)吳尊與阿翔三人體驗搭橋。（圖／民視提供）

一到老屋現場，出乎大家意料要拆除的房子竟有150年的歷史了，職人介紹現在的屋主是一位七十歲的楊先生，老屋翻修第一步是丈量，無尊沒有量到小數點第一位，被職人指正要「重量」，無尊直說「我己經『從良』很久了，都金盆洗手了。」諧音梗冷笑話聽的職人只能尷尬冷笑。

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▲阿翔與楊繡惠在橋上搞笑。（圖／民視提供）

拆隔間時藝人拿起大錘子猛力往牆上用力砸，瞬間土塵濔漫，也讓眾人大喊太療愈了，沒想到接下來拆天花板可是讓藝人吃盡苦頭，不僅阿翔拆的滿臉全灰塵，無尊的衣服也遭殃被灰塵沾滿了一大片。讓無尊無奈的說，「這衣服是我新買的第二天…。」但也體會到工地職人的辛苦。

▲拆房子搞到大夥兒灰頭土臉。（圖／民視提供）

在打地基工作時，籃籃說這是她打地基的初體驗，拿著二十公斤重的機器，一打下去居然拔不出來，讓眾人直說這工作真是讓人「無法自拔」啊，諧音哏不斷也讓全場笑翻。職人順勢出來示範用單手機器打地板而且還可以邊打邊喝水，讓大家誇讚真的是隔行如隔山，職人真的太厲害了！這部份的工作到一段落時，全身土塵的阿翔有感而發的說今天真是很實境的一次體驗，這個工作真不簡單！