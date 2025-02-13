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鬼鬼生女幕後大揭密　關韶文想喝母奶下場曝

記者葉文正／台北報導

三立攜手世新大學打造全新戀愛實境秀《戀愛，重修中》 產學合作創新，產學聯手，尤其世新大學投入百名學生全程參與，今天主持人謝祖武與觀察員關韶文（關關）在記者會上，關韶文被問到好友鬼鬼生女時說，已經抱到鬼鬼的女兒，覺得她越來越漂亮，但是有問可不可以喝鬼鬼的母奶，竟然被鬼鬼拒絕。

▲▼三立、世新大學聯手打造首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛,重修中》，共同開創產學合作課程製作節目新模範！節目由世新學長謝祖武、關韶文等人，化身為觀察室偵查員，推理出演嘉賓的感情線。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝祖武(右)、關韶文，化身為觀察室偵查員，推理出演嘉賓的感情線。（圖／記者湯興漢攝）

關關說現在年輕人很直接，有點速食，但很清楚自己要什麼，有次竟然聽到一個女生說，可以接受開放式關係嗎，真的很震驚。而關韶文自己是否能接受開放式關係，他則笑說：「我現在什麼人都沒有，先來個人再說吧，情人節我要去沖繩參加朋友婚禮，暫時沒人可約。」

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▲▼鬼鬼,吳映潔。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

▲鬼鬼吳映潔曾預告凍卵，如今也生下寶貝女兒。（圖／翻攝自YouTube／吳映潔）

關韶文說，已經抱過好友鬼鬼的女兒，並透露，「小孩的東西好貴，她希望我送的椅子，竟然要一萬六，上禮拜她還要我幫他買泡泡瑪特，我一口氣幫她買八個，她還是很漂亮，心情也是很好，身材也已經恢復，去年我生日要吃飯，後來她就取消，半年不聯絡，所以她還欠我一餐，她心態上很健康，就是完成她想要的狀態，我有說很想喝她的母奶，是擠出來的那種，我小時候我表姊的母乳也讓我喝過，但鬼鬼拒絕我。」

▲▼三立、世新大學聯手打造首檔產學合作戀愛實境節目《戀愛,重修中》，共同開創產學合作課程製作節目新模範！節目由世新學長謝祖武、關韶文等人，化身為觀察室偵查員，推理出演嘉賓的感情線。（圖／記者湯興漢攝）

▲關韶文自爆想喝母奶。（圖／記者湯興漢攝）

關韶文也提到，今天下午本來要錄《小姐不熙娣》，希望節目順利運作，等新錄影運作有通知，也謝謝SANDY義氣幫忙，希望大家好好好度過這關，她也是很適合代班的人選。

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鬼鬼, 關韶文, 謝祖武

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