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玉澤演、徐玄新作拍攝「損壞世界遺產」　劇組3人員慘遭移送檢方

記者劉宛欣／綜合報導

南韓電視台KBS新劇《我奪走了公爵的初夜》由玉澤演、徐玄主演，兩名二代偶像的合作引起粉絲期待，然而先前卻爆出破壞世界遺產屏山書院，第一時間遭到指責時，工作人員還不耐表示「已獲得允許」，事後雖致歉卻仍掀起爭議，事件近日有了最新進度，該劇道具組的3名工作人員遭移送檢方，恐難以圓滿收場。

▲《我奪走了公爵的初夜》道具組因破壞世界遺產屏山書院而遭移送。（圖／翻攝自韓網）

▲《我奪走了公爵的初夜》由徐玄與玉澤演攜手主演。（圖／翻攝自徐玄、玉澤演IG）

根據韓媒報導，《我奪走了公爵的初夜》道具組工作人員因為在世界遺產「安東屏山書院」安裝拍攝道具並釘上釘子，目前已經被移交給檢方。報導中提到，慶北安東警察局對外表示，該3名KBS電視劇現場道具組工作人員因涉嫌違反文化遺產保護與利用相關法律，已被移交至大邱地檢安東分院。

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3人被指控於2024年12月在安東市屏山書院的多處柱子上，為了安裝道具用的模型燈籠而釘上釘子。安東市於1月初向警方舉報，安東警察局表示：「我們確認了KBS電視劇現場道具組的組長及員工等3人涉嫌破壞屏山書院，並將其移交給檢察機關。」

▲《我奪走了公爵的初夜》道具組因破壞世界遺產屏山書院而遭移送。（圖／翻攝自韓網）

▲《我奪走了公爵的初夜》道具組因破壞世界遺產屏山書院而遭移送。（圖／翻攝自韓網）

此前，KBS在屏山書院破壞爭議爆發後，已經發布過兩次道歉聲明。KBS表示：「我們在已有的十幾處釘子痕跡上安裝了道具，並為了固定道具而重新釘上釘子」，並表示「最終，這確實構成了對文化遺產的破壞，因此我們深感抱歉。」此外還補充：「我們將密切關注警方調查、安東市及國家遺產局的調查結果，並謙虛地接受結果。」後續會積極配合修復工作，並防止類似事件再發生。

之後，KBS表示將根據安東市和國家遺產局的要求，將屏山書院的所有拍攝畫面銷毀，因此未來《我奪走了公爵的初夜》劇情裡，觀眾將不會看到屏山書院場景出現。

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我奪走了公爵的初夜, 玉澤演, 徐玄

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