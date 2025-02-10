曾與BTS合作！倫敦靈魂系天團「四度訪台」　開唱購票細節曝光

記者黃庠棻／台北報導

倫敦靈魂系雙人天團HONNE即將再次來台！2025年3月28日，他們將於台北流行音樂中心戶外表演空間，為台灣樂迷帶來新專輯《OUCH》 的世界巡演的台北站演出。門票將於2月10日至2月12日開放優先購票登記，2 月13日下午1點開放優先購票，2月14日下午1點正式啟售。

▲Honne即將四度來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

來自倫敦的雙人組Andy Clutterbuck與James Hatcher，自2016年憑藉首張專輯 《Warm on a Cold Night》 出道以來，便以復古靈魂風格和真摯歌詞，迅速擄獲全球樂迷的心，還曾與韓國天團BTS合作。他們的音樂中洋溢著濃濃的夢幻氛圍，將其讓人著迷的魅力和玩味發揮得淋漓盡致，經典歌曲〈Location Unknown ◐〉與〈Day 1 ◑〉 更成為無數人心中的愛的主打歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從青春氣息滿溢的 《Love Me / Love Me Not》，到探索生命內省的 《LET’S JUST SAY THE WORLD ENDED A WEEK FROM NOW, WHAT WOULD YOU DO?》，每一張專輯都見證了HONNE的成長歷程與對生活的深刻洞察。而2024年的最新專輯《OUCH》則標誌著他們進入人生新階段的心路歷程，帶來更為成熟的音樂表達。

▲Honne即將四度來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

延續了HONNE一貫的真誠，《OUCH》探討了愛情、家庭與失去等主題。無論是描述暗戀心情的〈Girl in the Orchestra〉，還是探索失去摯愛的〈Dents in the Sofa〉，每首歌都真實而動人地記錄了他們的生命故事。正如HONNE所說「每張專輯都是我們生命某個時刻的映射，而這張專輯承載了更多的反思與沉澱。」

今年的台北演出，將是HONNE睽違2年後，再度與台灣樂迷見面，也是他們第4度來台演出。他們將在更大的舞台帶來精心準備的表演，不論你是從2017年他們首次來台一路陪伴他們成長的樂迷，還是剛愛上HONNE的新朋友，都歡迎來感受他們帶來的春日戀曲。

這次，HONNE也特別邀請來自英國的創作歌手Liang Lawrence擔任演出的support guest，她的音樂遊走於indie folk、soft rock與electronic之間，充滿誠摯的故事與感性，將與HONNE一同譜寫這個台北最浪漫的夜晚。

《 HONNE《The OUCH Tour》 - Taipei 》

票券啟售 TICKET OPEN｜2/10-2/12 23:59 開放優先購票登記，2/13 13:00 開放優先購票，2/14 13:00 正式開售

售票平台 TICKETING PLATFORM｜Ticket Plus 遠大售票

活動時間 EVENT DATE｜2025.03.28 20:00 (實際演出時間請以現場公告為準)

演出地點 VENUE｜台北流行音樂中心戶外表演空間 TMC Plaza (台北市南港區市民大道八段99號)

主辦單位 PRESENTED BY｜Wonderful Entertainment Asia、Collective Minds

票價 TICKET PRICE｜

▮ Wonderful Experience (站位席 Standing) NT$ 4,980

購買 Wonderful Experience 的觀眾，將享有 舞台最前區專屬觀看空間 及 專屬出入口，並可於 2/20 起以1元加購以下 VIP 福利套組：

- 優先入場

- 周邊優先購買權

- 彩排搶先看

- 獨家VIP吊牌

▮ Premium (站位席 Standing) NT$ 2,880

▮ GA (站位席 Standing) NT$ 2,380

▮ 身障/陪同席 Disabled Tickets NT$ 1,200

＊請務必於演出日前鎖定 @sowonderful.asia 社群平台公告，確認入場時間及活動流程等規範，以免影響入場權益。

＊本活動為全站席，票券無序號，入場將依現場排隊順序進行。