林依晨、邵雨薇4台灣女星傳參戰《浪姐6》！　韓教母級歌后也入列

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸競演節目《乘風破浪的姐姐》在2020年播出首季，深受廣大觀眾歡迎，2025年將播出第六季，多次傳出參賽者名單，最新一波的名單中，除了已多次出現的林依晨，還有謝依霖（Hold住姐）、周蕙、邵雨薇，驚人的是繼上季邀來Kara妮可，這次南韓的代表為教母級人物尹美萊，陣容相當華麗。

▲林依晨、謝依霖。（圖／翻攝自林依晨、謝依霖IG）

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▲尹美萊。（圖／翻攝自尹美萊IG）

微博9日又傳出《浪姐6》最新名單，其中台灣代表包含林依晨、謝依霖、周蕙、邵雨薇，日韓代表分別為尹美萊、越智志帆（Superfly），香港女星則是張瑤、陳慧琳、何超蓮、張蔓姿，大陸女星則有王珞丹、李雪琴、前陣子靠《永夜星河》再登新事業巔峰的祝緒丹、THE9出身的安崎、知名主持人李思思、《中國有嘻哈》Vava等。

▲周蕙、邵雨薇。（圖／翻攝自周蕙、邵雨薇IG）

值得一提的是，這一波名單與去年傳出的相差甚遠，原先的莫文蔚、楊穎（Angelababy）、文咏珊、張靚穎、宋茜、林志玲、昆凌、陳喬恩、張芸京、徐佳瑩等，都沒有在這次名單上，不過最新一波名單依舊熱度爆表，不少人相當期待節目正式播出，另外也有人認為一切都還需要等官方釋出最終陣容才能確定，網路上流出的版本看看就好。