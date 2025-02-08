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宋哥籲廠商「切割486先生」遭出征！再開炮嗆：人沒品不能道德敗壞

記者顧齊祐／綜合報導

女星大S因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後，電商網紅「486先生」卻發文諷刺大S投胎到中國，讓女星宋依璇（宋哥）氣得發文抵制，並喊話廠商快與他切割，不料貼文卻引來不少網友吐槽，宋哥也不甘示弱，反擊開嗆「人沒品沒關係！但不能道德敗壞吧」。

▲電商網紅「486先生」發文諷刺大S投胎到中國。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

▲電商網紅「486先生」發文諷刺大S投胎到中國。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

宋哥日前在社群平台發文，表達對於廠商與486先生合作的擔憂，提到「LG與486先生有獨家合作關係讓我無法理解。486言行爭議頗大，包括涉及欺負韓國媳婦大S、盜用韓國網紅並修圖製造假新聞，人品人格有極大爭議」，並表示這讓她對於LG的品牌形象產生了疑慮，強調「在抵制486的同時會想一起抵制LG」。

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▲宋哥發文喊話廠商切割「486先生」。（圖／翻攝自Threads／pipi_sung）

▲宋哥發文喊話廠商切割「486先生」。（圖／翻攝自Threads／pipi_sung）

然而，此貼文卻引來網友們的嘲諷，批評宋哥不紅還愛蹭熱度。面對這些批評，宋哥也不甘示弱，昨（7）日先是在Instagram限時動態寫道「擺錯重點就算了，還以為自己道理王」。隨後又在Threads貼上酸民的留言截圖，發文嗆「一直在那邊中國不中國，我是蠻喜歡重慶麻辣鍋啦。都2025了還有要嘴新冠肺炎的，用小帳也跟病毒一樣可怕！打不死又會滋生」。

▲宋哥發布限時動態反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

▲宋哥發布限時動態反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

▲宋哥發布限時動態反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／pipi_sung）

宋哥進一步強調「重點通通擺錯了啊！人沒品沒關係！但不能道德敗壞吧」，接著解釋道「LG閨蜜機是我買過真的對我很方便的一台家電，就會希望至少合作對象，不要讓品牌形象產生反感」，並在最後表示「我不會在臉書、ig、脆，刪除任何留言！但是太無聊跟詞窮，我會封鎖！水瓶座可以接受不同聲音！但不能接受無聊」。

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大S, 徐熙媛, 486先生, 宋哥, 宋依璇

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