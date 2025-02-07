張穎穎否認「小S尪牽線介紹汪小菲」　急上火線：根本不認識

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，前夫汪小菲得知死訊後立刻搭機來台，接連出現淋雨散步、上網留言「老婆我好想你」等舉動，引發舊愛張穎穎在微博發出四篇文公審，還爆料對方結婚第二年就出軌，稍早更回覆網友留言，否認小S老公許雅鈞牽線她與汪小菲認識的傳聞。

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▲張穎穎否認許雅鈞牽線認識汪小菲。（圖／翻攝自微博、Instagram／張穎穎YY）

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透過張穎穎微博最新貼文底下的留言可見到，有網友好奇問她是否是小S老公許雅鈞介紹她認識汪小菲。對此她堅定地否認了這一謠言，並表達對這種誤解的失望，「不是，我根本不認識他，你也被洗腦了。」至於談論與舊愛汪小菲的過去關係時，張穎穎給出既直白又具嘲諷的回答，並稱汪小菲「肯定給每個女生都下跪過。」

▲張穎穎回覆網友的問題。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

張穎穎今（7）日深夜發文批評汪小菲，指出對方在前妻大S逝世後仍進行各種不當行為，並坦言自己對汪小菲的行為感到極度不滿。她指控汪小菲用水軍操控輿論，試圖洗白形象，更爆料對方結婚第二年就出軌，批評他將責任轉嫁現任伴侶，「誰和他在一起，誰就被逼著要學會當媽，隨時給他擦屁股。願所有女生早日看透，衝破枷鎖，早日奔向美好生活，你會感慨世間還是如此美好。」

▲張穎穎稱汪小菲給每個女生都下跪。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

事實上，張穎穎早在4日就在微博發千字文譴責汪小菲，她在文中稱「我哭死了」，並坦言本來不想針對此事發聲，但因為登上微博熱搜才決定發文。她細數大S的付出，直指汪小菲在立深情人設，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」如今又發文罵舊愛，再度掀起網友留言討論。

▲張穎穎連發三篇文罵汪小菲。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）