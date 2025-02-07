ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東換髮型！1個月胖10kg「近況照全被拍」 粉絲看傻：認不出來

記者潘慧中／綜合報導

柯震東2024年底為了拍攝新片《我未許願先吹蠟燭》，不但特地飛往澳門，還在1個月內增重10公斤，顯見其敬業精神。最近格外引起討論的是，他回台出席活動後在6日上傳新髮型的照片，結果引來1.8萬人按讚驚呼：「一時之間認不出來！」

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲柯震東頂著新髮型出席活動。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東原本留著俐落的短瀏海，但不會完全遮住額頭，未料近日出席活動時，變成了順毛瀏海，長了不少也因此幾乎蓋住額頭，搭配霧感的灰藍髮色，格外增添低調又神秘的時尚魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲柯震東變成順毛瀏海。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

新髮型曝光後，釣出大批的柯震東粉絲留言驚呼：「第一眼沒認出來這是柯震東」、「看到頭髮想說我追蹤了誰」、「這髮型是帶髮片嗎」、「頭髮好不習慣」、「還是帥氣的！」

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲▼柯震東粉絲反應。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

另外引起討論的是，為了拍戲而腰圍增加4吋、體重胖10公斤的柯震東，似乎已經瘦回以前的模樣，連好友大飛都忍不住發問：「為什麼可以瘦這麼快？？？」

▲▼柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

▲柯震東本來是俐落短瀏海。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

推薦閱讀

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S猝逝傳留下「10億遺產」　地政士推算遺產稅：真的很高！

大S猝逝傳留下「10億遺產」　地政士推算遺產稅：真的很高！

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

大S經紀人聲援具俊曄！痛批汪小菲母子5造謠：醜陋的人性讓我看見地獄

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好

汪小菲遭全網砲轟「具俊曄也不忍了」！　好友曝他現況：不太好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

真的不是汪小菲！　大S返台私人包機公司發聲明：費用小S全額支付

大S猝逝傳留下「10億遺產」　地政士推算遺產稅：真的很高！

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯震東

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家
  2. 張蘭直播「抬頭淚崩」業績數字曝！被抓包造謠包機…網怒：永遠封殺
  3. 柯震東換髮型！1個月胖10kg「近況照全被拍」 粉絲看傻：認不出來
  4. 克服14歲差！47歲韓男星娶美女主播　「已交往2年」定終身
  5. NewJeans驚喜宣布全新團名！　Minji預告3月全新登場：意義非凡
  6. 大S猝逝傳留下「10億遺產」　地政士推算遺產稅：真的很高！
  7. 利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人
  8. 汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機
  9. 汪小菲爆「砸錢買網軍」！深情文案外洩 網掀黑幕：出發台北前已準備
  10. 小孟老師／2月7日星座運勢　12星座全好運！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366