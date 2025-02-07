柯震東換髮型！1個月胖10kg「近況照全被拍」 粉絲看傻：認不出來

記者潘慧中／綜合報導

柯震東2024年底為了拍攝新片《我未許願先吹蠟燭》，不但特地飛往澳門，還在1個月內增重10公斤，顯見其敬業精神。最近格外引起討論的是，他回台出席活動後在6日上傳新髮型的照片，結果引來1.8萬人按讚驚呼：「一時之間認不出來！」

▲柯震東頂著新髮型出席活動。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



柯震東原本留著俐落的短瀏海，但不會完全遮住額頭，未料近日出席活動時，變成了順毛瀏海，長了不少也因此幾乎蓋住額頭，搭配霧感的灰藍髮色，格外增添低調又神秘的時尚魅力。

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▲柯震東變成順毛瀏海。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



新髮型曝光後，釣出大批的柯震東粉絲留言驚呼：「第一眼沒認出來這是柯震東」、「看到頭髮想說我追蹤了誰」、「這髮型是帶髮片嗎」、「頭髮好不習慣」、「還是帥氣的！」

▲▼柯震東粉絲反應。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



另外引起討論的是，為了拍戲而腰圍增加4吋、體重胖10公斤的柯震東，似乎已經瘦回以前的模樣，連好友大飛都忍不住發問：「為什麼可以瘦這麼快？？？」

▲柯震東本來是俐落短瀏海。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）