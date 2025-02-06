楊小黎食物中毒抱病上工！　「3天沒進食」站不穩病況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星楊小黎4日在社群發文透露自己上吐下瀉，今（6）日她再度更新近況，表示自己食物中毒，儘管打了點滴還是不見好轉，三天幾乎沒吃東西，最後強忍不適抱病上工，目前人已平安到家，並要大家別擔心她，「我只是覺得這些真的太可怕。」

▲楊小黎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

楊小黎提到，自己在經歷連續兩天的不適，包含昨天吐了一整天及今天早上化妝時突然劇烈嘔吐，讓她不得不到院打點滴，以便完成今天中午的主持工作。她表示，即便打了點滴，但情況似乎並未明顯好轉，在活動現場仍舊感到極度不適，包含上台前、中場休息以及活動結束時都發生嘔吐，讓她不禁質疑：「我是打了止吐針，還是催吐針？」

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▲楊小黎分享食物中毒後的近況（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）

楊小黎對活動團隊表示感謝，並提到自己在昨天還是努力做了功課，以確保能順利完成主持。她希望能早日康復，並形容目前身體狀態是「站都站不住」，與來賓交談時甚至感覺自己像在坐海盜船。楊小黎坦言，由於已近三天幾乎未能進食，所以她期待能迅速恢復健康狀態，同時也透露，目前已在助理的陪同下，安全回到家，她向關心她的人保證，自己的狀況雖然艱難，但將會盡快恢復，「大家不擔心。」