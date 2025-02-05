《我的婆婆》楊小黎驚傳上吐下瀉！助理也中鏢 下不了床：人生第一次

記者潘慧中／綜合報導

楊小黎因演出《狗蛋大兵》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等作品打開知名度，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她4日PO完開工照後，便開始上吐下瀉，導致今（5日）的宣傳行程只能臨時缺席。

▲楊小黎PO完開工照就傳出上吐下瀉的消息。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）



楊小黎4日在Instagram限時動態PO出成人電解質飲品的照片，她心累地說，這是人生第一次「吐到尼加拉瓜大瀑布，拉到肛門不知道是誰的，發燒到熱情的沙漠」，也因此感受到深夜外送的可貴，讓她得以拿到藥物和電解質飲品。

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▲楊小黎還發高燒。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）



經過一晚的休養，楊小黎5日仍不得已要缺席宣傳活動，更令她驚訝的是，助理昨晚也吐了，「我們認真懷疑是昨天晚餐去吃了復興南路的拉麵，不然不會這麼巧都一起吐。」

▲楊小黎不得已只能臨時缺席宣傳行程。（圖／翻攝自Instagram／candyyang116）



楊小黎有感而發地說，4日一度以為見不到隔天的太陽，如今雖然下不了床，只能用視訊看診、請外送協助取藥，但「還看到今天的太陽真好」，並和粉絲約定會盡快滿血回歸，「不好意思，讓大家擔心。」

楊小黎IG全文：

人生第一次吐到尼加拉瓜大瀑布

拉到肛門不知道是誰的

發燒到熱情的沙漠

謝謝謝謝深夜的外送

拿到藥跟電解質

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昨天又吐又拉以為見不到隔天的太陽的我

今天本來要跑宣傳的臨時缺席

結果我的助理剛剛line我，他昨晚居然也吐了

我們認真懷疑是昨天晚餐去吃了復興南路的拉麵

不然不會這麼巧都一起吐

還看到今天的太陽真好…..

下不了床，我用視訊看診

也請拉拉拿到藥了

不好意思，讓大家擔心

我會快速滿血回歸的