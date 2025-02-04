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短今爸下雨騎車撞公車！　「摔車爬不起」她心疼曝傷勢

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（4）日就在Threads發文透露爸爸在雨天騎車不慎撞公車後摔車，讓她感到相當心疼。

▲▼短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今提到，整起事故發生在昨天，她透露爸爸在雨天騎摩托車上班時，一輛計程車開得過於靠近她爸爸的車輛，導致他為了閃避而不慎撞上旁邊的公車。事故發生後，短今表示爸爸在第一時間無法爬起來，所幸最終確認沒有受到嚴重受傷，只有一些挫傷和擦傷。為此，她感到心疼之餘也表示鬆一口氣，「還好人沒有大礙。」並附上哭臉的表情符號。

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▲▼短今。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

▲短今透露爸爸摔車。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，立即掀起網友討論及關注，不少人都留言表達關心及祝福，同時也提醒駕駛在雨天要特別注意安全，並對短今的爸爸表示慰問。有網友表示，希望短今的爸爸要保重身體，並祝福他早日康復，另一名網友則強調安全的重要性，感慨說道，「還好只是擦挫傷，安全最重要，小心為上。」紛紛認為沒有更嚴重的傷害就是幸運的事。

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短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

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