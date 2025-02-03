大S離世震驚演藝圈！林心如、賈靜雯慟發聲…貴人柴智屏：好傷心

記者黃庠棻／台北報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。她在在1988年正式踏入戲劇圈，演出《流星花園》、《倩女幽魂》、《戰神》、《轉角＊遇到愛》等經典戲劇，而她在演藝圈雖然私生活作風低調，但仍交到不少好友，許多大咖藝人也都紛紛發文悼念。

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▲大S在日本過世。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

大S在1994年出道，待在演藝圈有超過30年之久，除了妹妹小S（徐熙娣）、黑人（陳建州）、范瑋琪、阿雅、范曉萱、Makiyo等從小就認識的閨蜜之外，她對於娛樂圈的影響也甚遠，曾代班主持過《康熙來了》，也跟不少藝人合作過。

▲大S在日本過世。（圖／記者李毓康攝）

而大S過世的噩耗傳出後，演藝圈許多明星也紛紛在社群網站上發文悼念，像是林心如就寫下「R.I.P一路好走，永遠記得那美麗的你」；徐若瑄表示「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在」；賈靜雯則以黑底白字發文「真的太難以相信了」表達了震驚。

▲演藝圈眾人發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram）

另外，蔡健雅也悼念大S「阿彌陀佛，請安息」同時附上一個雙手合十的表情符號。而擔任《流星花園》製作人的偶像劇教母柴智屏更在王月的悼念文下方留言「好傷心，我們的杉菜就這樣走了，我也好愛她」；曾在《泡沫之夏》飾演大S閨蜜的房思瑜則發文「夏沫R.I.P」。

▲演藝圈眾人發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram）