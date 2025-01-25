ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭靚歆突收死亡威脅「開車撞死妳、垃圾人」！　直球反擊了

記者劉宛欣／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆，2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折、背部疼痛如刀刺，提告過失傷害，20日出庭，被告不認罪並反質疑鄭靚歆傷勢的真實性，對此，鄭靚歆在社群氣憤曬證據，直指對方想混淆視聽。隨後，有網友私訊她，語帶威脅表示「直接開車撞死妳，垃圾人」，讓她呼籲大眾停止霸凌。

▲鄭靚歆遭詛咒、威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

▲鄭靚歆最近與整復師上法庭對簿公堂。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

鄭靚歆日前曬出Instagram收到的私訊，截圖中對方怒罵「我雙方都看了啦，可悲垃圾人，說自己半殘、生活無法自理，勒索50萬，還能出去玩或是出席活動做單膝跪地的動作喔」，甚至做出人身攻擊「媽的臭T，X你娘，祝妳全家死一死」，質疑鄭靚歆勒索人後再討拍，揚言「直接開車撞死妳，垃圾人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭靚歆遭詛咒、威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

▲鄭靚歆曬出網友留言。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

另一則攻擊的留言則寫道「妳就是垃圾，不用再裝了，死臭踢（T）沒一個好東西，真的，妳直接去自殺，大家最開心」，內容相當激動。

▲鄭靚歆遭詛咒、威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

▲鄭靚歆遭詛咒、威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

鄭靚歆無奈表示，這次整復師的說法「混淆事實」，導致短時間內她的社群收到大量謾罵、恐嚇、威脅，就連家人都被波及，她與家人的身心都受到嚴重影響，她直言「我與你們毫無交集，卻被無端攻擊，若你們真的關心這個案子，就等判決定讞後再來道歉吧」，並強調網路不是法外之地，呼籲不理性的酸民停止霸凌，尊重他人。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

推薦閱讀

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

林予晞爆「被逼和同戲男星潛規則」！對方早有女友　傻眼內幕曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」！側胸刺青被看光 修杰楷只回2字

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」！跟老闆理論 畫面全被拍

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」　消防局結束階段任務撤退

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！爆秘戀9個月吐真相　網掀熱議

汪小菲直播「對老婆Mandy發脾氣」！當場甩頭就走　她尷尬傻眼了

鬼鬼產後首露肚「中空狀態超驚人」！羞認上圍激增：最近值得開心的事

鄧倫遭封殺3年復出了！登雜誌「沒臉沒名字」陸網酸：招魂做一半？

「千年一遇」20歲J級AV女優放送邪惡視角照！　老司機一看蜜大腿全暈

恭喜！少時泰妍意外成了「媒人」　導演王彥蘋、女星鄧筠熹宣布結婚

藝人赴泰被拐！　台女星揭「台灣人1通病」才會淪豬仔：泰國並不危險

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭靚歆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄進軍香港大銀幕！　導演親曝她「私下真實模樣」：很少見
  2. 5間「明星億萬豪宅」裝潢超狂！周杰倫開窗就是101　她家中有私人電影院
  3. LuLu嚐〈愛情燒冷冰〉罷工怒喊：離婚　老公竟是金曲歌王
  4. 陸媒公開「9名黑榜藝人」！　知情人爆：愛片場發瘋、酬勞多演技爛
  5. 直播3意外「全來不及擋」！女神濾鏡被關變大媽　網美衣服爆開被看光
  6. 打破臥虎藏龍、寄生上流紀錄！　奧斯卡黑馬《璀璨女人夢》在講什麼？
  7. 鄭靚歆突收死亡威脅「開車撞死妳、垃圾人」！　直球反擊了
  8. 朴寶英真的染成金髮！出道19年罕見「前衛挑染」　激美自拍照曝光
  9. 過世11天未辦告別式…吳鈴山遵循丈母娘遺願　背後原因有洋蔥！
  10. 4台灣女孩「赴韓打拼」太坎坷！被害到留前科　她出道流產…苦熬登青龍獎

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366