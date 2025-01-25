鄭靚歆突收死亡威脅「開車撞死妳、垃圾人」！　直球反擊了

記者劉宛欣／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星鄭靚歆，2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折、背部疼痛如刀刺，提告過失傷害，20日出庭，被告不認罪並反質疑鄭靚歆傷勢的真實性，對此，鄭靚歆在社群氣憤曬證據，直指對方想混淆視聽。隨後，有網友私訊她，語帶威脅表示「直接開車撞死妳，垃圾人」，讓她呼籲大眾停止霸凌。

▲鄭靚歆最近與整復師上法庭對簿公堂。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

鄭靚歆日前曬出Instagram收到的私訊，截圖中對方怒罵「我雙方都看了啦，可悲垃圾人，說自己半殘、生活無法自理，勒索50萬，還能出去玩或是出席活動做單膝跪地的動作喔」，甚至做出人身攻擊「媽的臭T，X你娘，祝妳全家死一死」，質疑鄭靚歆勒索人後再討拍，揚言「直接開車撞死妳，垃圾人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭靚歆曬出網友留言。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

另一則攻擊的留言則寫道「妳就是垃圾，不用再裝了，死臭踢（T）沒一個好東西，真的，妳直接去自殺，大家最開心」，內容相當激動。

▲鄭靚歆遭詛咒、威脅。（圖／翻攝自鄭靚歆臉書）

鄭靚歆無奈表示，這次整復師的說法「混淆事實」，導致短時間內她的社群收到大量謾罵、恐嚇、威脅，就連家人都被波及，她與家人的身心都受到嚴重影響，她直言「我與你們毫無交集，卻被無端攻擊，若你們真的關心這個案子，就等判決定讞後再來道歉吧」，並強調網路不是法外之地，呼籲不理性的酸民停止霸凌，尊重他人。





● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995