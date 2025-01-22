鄭靚歆遭疑「整復受傷還能玩」　怒還原時間線反擊：就很荒謬！

記者蔡宜芳／綜合報導

出身自《我愛黑澀會》的女星鄭靚歆，在2023年指控遭整復師弄傷，導致肋骨骨折、背部疼痛如刀刺，提告過失傷害。雙方在20日出庭，被告整復師不認罪並反質疑鄭靚歆傷勢的真實性，對此，鄭靚歆21日在社群氣憤曬證據，直指對方想混淆視聽。

▲鄭靚歆在2023年對知名整復師提告。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

鄭靚歆首先還原被質疑整復後還照常划SUP的時間線，指出整復日期是2023年6月21日，而她早在6月7日就於抖音上傳和老婆去划SUP的影片，7月初才補傳到Instagram，「之前爆料說我被弄骨折後第三天去海邊玩？我說這支是庫存不要鬧，哪來的被揭穿是工作？」反控整復師轉移焦點。

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另外，被告整復師指稱鄭靚歆在整復前51天曾發生車禍，可能是那時候就已經肋骨骨折，對此，鄭靚歆直言「就很荒謬」，她解釋自己當時只是因為媽媽先下車，導致她重心不穩跌倒，並且隔天就去骨科檢查曾經受傷的尾椎，醫生確認她的尾椎已經痊癒，也可以開始運動，「都有X光記錄我照的部位，並不是你用傷的『肋骨』。」

▲鄭靚歆曬出影片拍攝時間。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

鄭靚歆進一步表示，她有多項證據顯示自己在自摔後的兩、三天內仍然正常活動，包括打羽球和桌球，甚至在整復前一天還錄下跑步的影片。她質疑整復師現在試圖將肋骨骨折的責任推給車禍，完全不合邏輯。她也曬出和整復師預約時的截圖，強調自己從未提起肩膀或上背的不適，一直與對方討論的都是尾椎問題，還提供了尾椎的X光片給對方。

鄭靚歆對於整復師和其追隨者的態度感到非常失望，「一次次將矛頭指向受害者，網路霸凌我，我被影響的還不夠多嗎？他們永遠站在高處，用冷漠的眼光檢討受害者，甚至把自己當法官、檢察官？」

▲▼鄭靚歆氣憤批整復師毫無歉意。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）

此前，被告王姓整復師在20日出庭後指出，鄭靚歆在接受推拿的隔天前往醫院檢查，X光報告顯示骨骼無異常，活動力正常，他持續關心鄭靚歆的狀況，並建議對方進一步檢查。然而，7月4日對方提出50萬元賠償要求，並表示若不支付，將對媒體曝光此事。7月5日，他再次建議對方接受更詳細檢查，並承諾若證明有責，他願意負起責任。

王男質疑鄭靚歆的指控，表示對方宣稱整復後「骨折、半癱、無法自理」，但實際行為與其說法不符。他指出，鄭多次參加活動，甚至在某次頒獎場合下跪，顯示其行動能力並未受限。

王男也提到，鄭靚歆曾於2023年5月2日發生嚴重車禍，當時報導說，她撞上大石頭並滾落數圈。然而，檢方先前向國泰醫院發函詢問，醫院回函顯示，無法確定肋骨骨折是由車禍還是整復所致。他進一步質疑鄭以「威脅曝光」為由索賠50萬元是否屬惡意行為，並表示自己無法理解對方的邏輯，希望司法能夠公正裁決，還原事實真相。