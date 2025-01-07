八點檔搞笑綠葉形象反轉！　「砸萬元訂製唐裝」自學把脈演中醫師

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》中，洪毛飾演深富學識的中醫師歐陽輝，為了完美詮釋這個角色，他不僅砸重金訂製多套華麗唐裝，更深入鑽研中醫學問，希望能為觀眾呈現一個與以往不同的洪毛。

▲洪毛形象反轉，在《好運來》飾演專業中醫師。（圖／民視提供）

洪毛透露，為了符合中醫師的形象，他特別到台北一家知名唐裝店訂製了四套服裝，直呼「這一件衣服就要差不多快兩萬元。」他表示，這些衣服不僅要展現中醫師的氣質，還要符合角色的社會地位，因此特別挑選了較為年輕化的款式。

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▲洪毛形象反轉，在《好運來》飾演專業中醫師。（圖／民視提供）



除了服裝，洪毛也花了不少心思在角色的專業知識上，他表示「中醫師有很多專有名詞，絕對不能講錯，所以我一定要背。」為了更深入了解中醫，洪毛還自學把脈，並在劇本上標註穴位位置，以求角色更加生動逼真。

▲洪毛形象反轉，在《好運來》飾演專業中醫師。（圖／民視提供）

洪毛笑說「我以前對中醫一直抱持懷疑的態度，但現在透過角色的深入研究，我發現中醫真的很厲害。」他表示，現在只要身體不舒服，就會嘗試用中醫的方法來調理。

▲洪毛形象反轉，在《好運來》飾演專業中醫師。（圖／民視提供）

對於外界對他以往角色的印象，洪毛表示大家都會既定印象，因為以前就是演甘草人物，大家可能會質疑演這個職人中醫師是否可以，但真正投入這個角色，發現真的非常好看，大家可以準時收看民視《好運來》一探究竟。