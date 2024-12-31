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蘿拉搞AB合約「3點控訴蔡阿嘎」　她傻眼：反咬得有證據吧？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎今年5月指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約詐財8位數，時隔7個月蘿拉今（31）日終於打破沉默，透過社群發文坦承違法，同時也反控前老闆賺沒良心的錢，過程中又爆出警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，消息曝光後引發外界關注。為此，網紅陳沂在臉書發文評論此事，除了點出兩類人不能得罪之外，同時也驚呼：「有夠精彩！」

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

陳沂表示，蘿拉對蔡阿嘎提出三大指控，包含「長年逃稅金額高達八位數」、「標榜MIT愛台灣，其實賣中國貨」，以及「買網軍操作輿論」。她在文中調侃，這起反擊「真是不給人好好跨年」，但她也強調蘿拉反咬的這些指控，必須有確切證據才行。最後，陳沂提醒「前任和前員工」的爆料力道不可小覷，同時也直呼這場戲碼「有夠精彩」。

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▲▼陳沂。

▲陳沂發文評論蔡阿嘎與蘿拉的糾紛。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

事實上，蘿拉今（31）日發文承認過去在前公司任職期間，利用AB合約進行不法牟利。她坦言自己承擔「核心員工的高度風險」，加上因薪資低廉及長時間的工作壓力，逐漸心生不平衡，最終選擇以非法方式牟利。她透露，除了AB合約外，她也計劃對曾目睹或參與的其他不法行為據實以告，包括公司「長年逃稅達八位數」、「販售非台灣製造的商品及贈品」等。面對蘿拉的指控，蔡阿嘎稍早已透過律師發出4點聲明正面回擊，「均不屬實！」並揚言要提告。

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蔡阿嘎, 蘿菈, 陳沂, 網紅, YouTuber

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