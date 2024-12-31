ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男

記者吳睿慈／綜合報導

人氣劇集《魷魚遊戲2》熱播掀起討論，除了黃金陣容演員們擁有深厚演技底子，就連配角的表現也很亮眼。飾演「粉紅衛兵」的張宰昊，他在劇中非法摘除參賽者器官，處處針對姜霞（朴圭瑛飾演），表情狡猾又討厭，令人留下深刻的印象，引起一陣起底風潮，才發現原來他是《和我老公結婚吧》渣男老公。

▲▼「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男。（圖／翻攝自Netflix、孔敏貞IG、張宰昊經紀公司）

▲張宰昊參演《魷魚遊戲2》粉紅衛兵。（圖／翻攝自Netflix）

《魷魚遊戲2》找來數位演員飆戲，就連小角色都很有演技，其中一名「粉紅衛兵」殘忍摘除參賽者器官，甚至強行侵犯姜霞（朴圭瑛飾演），令觀眾恨得牙癢癢，精湛演技引起一陣熱議，不少粉絲直呼「他很眼熟」、「他到底是誰」、「演得太壞了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男。（圖／翻攝自Netflix、孔敏貞IG、張宰昊經紀公司）

▲張宰昊、孔敏貞因《和我老公結婚》結緣，兩人戲裡是怨偶，但戲外後來結婚了。（圖／翻攝自孔敏貞IG）

這位「粉紅衛兵」其實是由演員張宰昊所飾演，他過去曾在夯劇《和我老公結婚吧》飾演孔敏貞的渣男老公李在元，孔敏貞與他在戲劇裡雖是一對怨偶，但戲外擦出愛火，9月舉辦婚禮，孔敏貞更無預警宣布懷孕，期待新生命的到來。

▲▼「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男。（圖／翻攝自Netflix、孔敏貞IG、張宰昊經紀公司）

▲《魷魚2》粉紅衛兵身份演員與竟是《和我老公結婚》渣男老公同人。（圖／翻攝自《和我老公結婚》劇照）

《魷魚遊戲2》上線後好評不如預期，面對各界的批評聲浪，導演黃東赫26日接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，並表示「下半段會是完全不一樣的氛圍」，至於下一季上線的時間點，他正面回答「應該快要公佈了，會與Netflix協商好，可能會落在2025年的夏天或秋天播第三季」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

趙露思生重病「仍遭酸民諷刺」！官媒出手斥責：疾病不分財富階層

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魷魚2, 魷魚遊戲, 朴圭瑛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思求閨蜜見面「救救我」　聊天對話曝光惹心疼：到底經歷什麼
  2. 82歲許冠文合作甄子丹：以為找我拍《葉問5》　許願單挑「想加動作戲」
  3. 宇宙人跨年趕演出遇車禍！主持人緊急「調整表演順序」
  4. 突被蘿拉「潑髒水」！　二伯、蔡阿嘎怒回嗆：吸毒仔急了開始造謠
  5. 歐陽靖認「對未來沒安全感」　回顧2024：媽媽被騙更讓我感嘆
  6. 蔡阿嘎曝討債進度！「衝蘿拉老家強制執行」竟被嗆：有單據再來討
  7. 亞莉安娜出道16年來第一次！　打破一慣例演出「好女巫」原因有洋蔥
  8. 「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男
  9. 台北跨年／林襄佔位風波後復胖體重增加　李多慧哀悼空難也搭過濟州航空
  10. 蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366