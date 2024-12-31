「《魷魚2》侵犯朴圭瑛」粉紅衛兵身份驚人　竟是《和我老公結婚》渣男

記者吳睿慈／綜合報導

人氣劇集《魷魚遊戲2》熱播掀起討論，除了黃金陣容演員們擁有深厚演技底子，就連配角的表現也很亮眼。飾演「粉紅衛兵」的張宰昊，他在劇中非法摘除參賽者器官，處處針對姜霞（朴圭瑛飾演），表情狡猾又討厭，令人留下深刻的印象，引起一陣起底風潮，才發現原來他是《和我老公結婚吧》渣男老公。

▲張宰昊參演《魷魚遊戲2》粉紅衛兵。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲2》找來數位演員飆戲，就連小角色都很有演技，其中一名「粉紅衛兵」殘忍摘除參賽者器官，甚至強行侵犯姜霞（朴圭瑛飾演），令觀眾恨得牙癢癢，精湛演技引起一陣熱議，不少粉絲直呼「他很眼熟」、「他到底是誰」、「演得太壞了」。

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▲張宰昊、孔敏貞因《和我老公結婚》結緣，兩人戲裡是怨偶，但戲外後來結婚了。（圖／翻攝自孔敏貞IG）



這位「粉紅衛兵」其實是由演員張宰昊所飾演，他過去曾在夯劇《和我老公結婚吧》飾演孔敏貞的渣男老公李在元，孔敏貞與他在戲劇裡雖是一對怨偶，但戲外擦出愛火，9月舉辦婚禮，孔敏貞更無預警宣布懷孕，期待新生命的到來。

▲《魷魚2》粉紅衛兵身份演員與竟是《和我老公結婚》渣男老公同人。（圖／翻攝自《和我老公結婚》劇照）



《魷魚遊戲2》上線後好評不如預期，面對各界的批評聲浪，導演黃東赫26日接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，並表示「下半段會是完全不一樣的氛圍」，至於下一季上線的時間點，他正面回答「應該快要公佈了，會與Netflix協商好，可能會落在2025年的夏天或秋天播第三季」。