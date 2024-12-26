國光女神終於鬆口「分手男友最大原因」！認了沒想到：這兩件事皆能殺死我

記者潘慧中／綜合報導

梁云菲（Nana）因參加《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，豪邁直爽的作風備受喜愛。感情生活方面，她10月坦言分手交往2年的圈外男友小銨，事隔約2個月，才鬆口吐露情斷原因。

▲梁云菲隔2個月終於說出分手主因。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



梁云菲25日在Instagram限時動態寫下感情觀，她認為若要說單純喜歡是純粹喜歡一個人，而條件式的喜歡代表先滿足了心中先決條件再喜歡，「對我來說，後者能引發的心裏效應較為廣大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梁云菲和圈外男友交往約2年。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



而這也是導致梁云菲與小銨分手的最大原因，「因為他不自潛了。他不喜歡聽我分享我的自潛日常。」她坦言之於自己的條件式喜歡，或許就是能在自潛領域和她一起進步的人，「在海面上的凝視，在海面下的保護，或是雨天時，會抱著我在泳池底看水面的浪漫。」

▲▼梁云菲沒想到愛上和分手男友的原因都是自潛。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal、Up直播提供）



梁云菲坦言沒想到愛上的先決條件和分手都是自潛，「我真的也想不透自己是什麼時候多這個設定，我的愛情想必與自潛綁定了。兩樣我最重要的事情，皆讓我上癮，皆能殺死我。」