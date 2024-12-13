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佟麗婭與前夫離婚三年「合作新片將上映」！　兩人互動被讚體面

記者劉宛欣／綜合報導

新疆女神佟麗婭2021年與導演陳思誠離婚，7年婚姻劃下句點，不過雙方雖然已經不是夫妻關係，但仍有良好互動。近日佟麗婭在微博發布新片《誤殺3》的消息，可以看到該片的監製就是前夫陳思誠，兩人出了私交良好以外，也不避諱在事業上的合作。

▲佟麗婭、陳思誠離婚後仍是事業夥伴。（圖／翻攝自佟麗婭、陳思誠微博）

▲佟麗婭、陳思誠離婚後仍是事業夥伴。（圖／翻攝自佟麗婭、陳思誠微博）

電影《誤殺3》由陳思誠監製，導演找來甘劍宇，最新曝光的介紹影片中，主創團隊介紹該片延續了《誤殺》系列對親情的描寫，演員找來肖央、佟麗婭、段奕宏、劉雅瑟領銜主演，預計在12月31日上映。

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佟麗婭與陳思誠離婚三年多以來，去年就被發現入股了男方的公司，引網友直說是「分得最體面的一對」。陳思誠名下的公司新增了幾名股東，除了陳思誠的父親外，還出現了佟麗婭的名字，女方的持股比例為5%。該公司成立於2019年10月，曾對外投資北京壹同傳奇影視文化有限公司，也就是出品陳思誠熱門片《唐人街探案3》、《消失的她》的出品方。

▲佟麗婭、陳思誠離婚後仍是事業夥伴。（圖／翻攝自佟麗婭、陳思誠微博）

▲佟麗婭主演陳思誠的新片。（圖／翻攝自佟麗婭微博）

事實上，陳思誠在2017年曾經爆出軌醜聞，當時佟麗婭選擇原諒並維持婚姻，但後來兩人仍於2021年5月20日宣佈離婚。

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