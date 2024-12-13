GD新節目嘉賓陣容排開「3領域大咖全來了」！　金泰浩曝進度

記者張筱涵／綜合報導

南韓綜藝製作人金泰浩攜手韓流巨星G-Dragon（權志龍）製作全新綜藝節目《GD與朋友們》（暫定），目前參與嘉賓陣容逐漸揭曉，包括金秀賢、黃晸珉、丁海寅等重量級明星的加盟，讓節目尚未開播就話題度十足。

▲G-Dragon和金泰浩攜手新節目叫人期待。（圖／翻攝自Instagram、YouTube）



綜合韓媒報導，《GD與朋友們》以G-Dragon為中心，邀請與他私交甚篤或有特別合作經歷的藝人參與，目前傳出的嘉賓包括金秀賢、黃晸珉、丁海寅、金高銀和喜劇人鄭亨敦、曹世鎬。近期已經開始錄製，預計明年播出。

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▲金秀賢、鄭亨敦、曹世鎬、金高銀、丁海寅、黃晸珉都被傳將出演G-Dragon新節目。（圖／翻攝自Instagram、經紀公司官網）



金泰浩透露，節目具體形式和名稱尚未確定，正在進一步調整中，最快將於下週公開相關資訊：「節目名稱和設定仍需完善，等最終確認後會統一公開，避免混淆。」

G-Dragon睽違7年回歸樂壇，這次久違和金泰浩攜手推出全新綜藝節目，早已成為熱議焦點，過去他就曾多次以嘉賓身份參與金泰浩擔任製作人的《無限挑戰》，在其中展現了出色的綜藝感，這次與金泰浩PD的再度合作讓外界對節目期待值飆升。