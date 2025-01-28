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2025「15部待播台劇」一次看！全是超大咖卡司　《與惡2》《童話》必追

記者王靖淳／綜合報導

2025年有多檔台劇即將開播，包含林依晨、言承旭主演的《同棲散策》、柯佳嬿、劉以豪合作的《童話故事下集》以及受到劇迷期待的《我們與惡的距離》第二季。《ETtoday星光雲》整理了一份2025年台劇推薦，趕緊做筆記，手刀加入待播片單裡吧！

▲▼ 。（圖／記者王靖淳攝）

▲2025推薦10+台劇一次看。（圖／王靖淳製圖）

1.《我們與惡的距離II》／播出時間：未定／播出平台：公視、CATCHPLAY

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《我們與惡的距離II》延續第一季主創班底，以及全新故事和卡司，本季更直面包含國家政策、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、社會安全、國民法官等議題。劇情從一場大型縱火案作為故事開端，燒出六個家庭的因果糾結，串起周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音等人種種因果交錯、互相牽扯的情節。

周渝民在劇中飾演因一場意外失去妻小的馬亦森；薛仕凌飾演即將被罷免的新科立委高政光，與飾演媽媽的楊貴媚有精彩對手戲；新生代潛力股劉子銓飾演隨機殺人犯胡冠駿；謝欣穎飾演加害者的家人，因老公過失殺人行為，讓原本幸福的家庭生活被徹底顛覆；至於年僅15歲的白潤音，則飾演謝欣穎的兒子羅譽。

▲▼與惡（圖／翻攝自YouTube／大慕n可可官方頻道）

▲《與惡II》即將開播。（圖／翻攝自YouTube／大慕n可可官方頻道）

2.《童話故事下集》／播出時間：2月14日／播出平台：Netflix

《童話故事下集》主演包含柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等人，金鐘影帝傅孟柏也特別演出。劇情揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣的夫妻日常，與公婆同住三年的林宜玲（柯佳嬿飾），每七天就有一次想離婚的念頭，因為老公曾學友（劉以豪飾）是個媽寶，導致她想搬出去，但偏偏總是在緊要關頭發現該死的老公還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿與劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

3.《同棲散策》／播出時間：未定／播出平台：未定

《同棲散策》透過性張力探討婚姻與愛情的本質，由林依晨搭檔言承旭主演，同劇演出的還有姚淳耀、姚以緹、林奕嵐以及施柏宇等人，透過預告及海報可見林依晨與言承旭有超乎以往尺度的激情及神情，彼此演繹的是在婚姻關係中「不存在所謂的愛，只有對愛的幻想」的成人愛情故事。

▲言承旭、林依晨合作演出《同棲散策》。（圖／時創影業提供）

▲《同棲散策》由林依晨、言承旭主演。（圖／時創影業提供）

4.《死了一個娛樂女記者之後》／播出時間：未定／播出平台：公視

《死了一個娛樂女記者之後》集結林予晞、薛仕凌、王渝萱、柯淑勤、李銘忠、宋柏緯等卡司，是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集。預告開頭可見王渝萱飾演的菜鳥女記者「林姵亭」死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，林予晞飾演的娛樂記者「劉知君」與薛仕凌飾演的狗仔攝影「莊大海」，兩人攜手追查獨家新聞。當他們越挖掘真相，才發現林姵亭的命案背後，竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中……。

▲《死了一個娛樂女記者之後》即將在2025年開播。（圖／鏡文學提供）

▲王渝萱飾演菜鳥女記者「林姵亭」。（圖／鏡文學提供）

5.《來！金來號！》／播出時間：未定／播出平台：未定

《來！金來號！》改編自由光真所創作的韓國Kakao Webtoon人氣漫畫《梨泰院Class》，由周興哲、袁澧林、邵雨薇、黃冠智、林思宇、吳思賢、林敬倫主演。劇情講述男主角周路勇（周興哲飾）為了查明父親的死因，於是開始挖掘真相的旅程，但他同時又必須守住家族經營的餐廳「金來號」。因此路勇跟他的一群死黨合作，除了要共同面對生活的種種挑戰，更誓言要替死去的父親伸張正義。

▲《梨泰院Class》台灣翻拍《來！金來號！》（圖／大慕影藝提供）

▲《來！金來號！》是台版《梨泰院Class》。（圖／大慕影藝提供）

6.《看看你有多愛我》／播出時間：未定／播出平台：未定

《看看你有多愛我》由楊謹華、紀培慧、李維維、鍾承翰、古名伸主演，楊謹華在劇中飾演「網紅媽媽」，與飾演異卵雙胞胎女兒的林思廷、詹子萱有精彩對戲。劇情描述網紅媽媽怡安（楊謹華飾）獨立撫養雙胞胎女兒長大，姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與怡安成為知名的親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，成為無人知曉的另名女兒。

▲《看看你有多愛我》開鏡。（圖／晴天影像提供）

▲《看看你有多愛我》由楊謹華主演。（圖／晴天影像提供）

7.《如果我不曾見過太陽》／播出時間：未定／播出平台：八大電視

《如果我不曾見過太陽》由《想見你》製作團隊製作，找來曾敬驊、李沐當男女主角，集結金獎陣容馬志翔、姚淳耀、程予希、袁子芸、江齊等眾實力派演員。劇情以連續殺人罪犯為主角，描述其與芭蕾天才少女相知相惜的黑色愛情故事，曾敬驊在劇中飾演連續殺人犯「李壬曜」，他不僅為角色親自剃頭，就連很多武打的戲份都是堅持親自上陣。

▲《如果我不曾見過太陽》程予希、李沐、曾敬驊主演。（圖／一諾影視提供）

▲《如果我不曾見過太陽》由程予希、李沐、曾敬驊主演。（圖／一諾影視提供）

8.《舊金山美容院》／播出時間：未定／播出平台：TVBS

《舊金山美容院》由連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友等人主演，劇情以復仇為主軸，展現三個家庭之間的愛恨情仇。連晨翔飾演的江之浩因遭人陷害失去工作，為償還債務經營「舊金山美容院」早餐店。章廣辰飾演的鄧惟宇則飾演臨臨早餐店中不被重視的老么，他與江之浩聯手，針對當年的陷害事件展開調查。不料，兩人在調查過程中發現，林麗穎（劉品言飾）家工廠倒閉的證據，隨著深入調查，上代的恩怨浮現，影響兩人的關係。此外，鄧惟宇與江之璐（方志友飾）的感情也因彼此的選擇陷入矛盾。

▲《舊金山美容院》連晨翔、劉品言、章廣辰、楊銘威、方志友。（圖／TVBS提供）

▲《舊金山美容院》由連晨翔、方志友、劉品言、章廣辰、楊銘威主演。（圖／TVBS提供）

9.《星空下的黑潮島嶼》／播出時間：未定／播出平台：客家電視台

《星空下的黑潮島嶼》由王識賢和黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏主演，五人為戲剃頭、曬黑並組成「五虎將」劇中一同在綠島管訓，展現獄中生活。劇情描述白色恐怖時期，關押政治犯的綠島新生訓導處發生故事。劇組在台南岸內影視基地搭景，斥資約6千萬，重現1950年代綠島新生訓導處、街區。

▲黃河、曹佑寧、王識賢、吳念軒、夏騰宏《星空下的黑潮島嶼》台南岸內影視基地拍攝。（圖／記者林奕如攝）

▲《星空下的黑潮島嶼》由黃河、曹佑寧、王識賢、吳念軒、夏騰宏主演。（圖／資料照）

10.《零日攻擊》／播出時間：未定／播出平台：未定

《零日攻擊ZERO DAY》集結重量級演員卡司陣容柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏、余佩真、胡志強、任敏嫻、梁湘華、葉廷麒共同主演。劇情觸碰最敏感的兩岸議題，探討台海戰爭從倒數第七天到開戰日，台灣社會可能會面臨的各種狀況。描述美、中兩國對峙下，台海戰爭⼀觸即發的前夕，面對情報滲透、戰爭威脅與國際局勢拉扯，台灣如何在危機中掙扎求生與抉擇的故事。

▲《零日攻擊》播出前導片後引起網友熱議。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》播出前導片後引起網友熱議。（圖／零日文創提供）

11.《化外之醫》／播出時間：未定／播出平台：公視

《化外之醫》由張鈞甯、夏騰宏蔡亘晏（爆花）、傅雷、温昇豪、馬來西亞男星陳澤耀、實力新秀謝章穎、Polo、新住民網紅阮秋姮以及搖滾歌手黃大煒等人合作演出。劇情描述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。女醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發對戲受到觀眾好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《化外之醫》張鈞甯（圖左）再度飾演醫生。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

12.《拜六禮拜》／播出時間：未定／播出平台：華視、公視台語台

《拜六禮拜》由鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏等人合作演出，共同呈現彰化小鎮的溫馨故事。劇情以彰化二林小鎮為背景，講述三位女性在不同人生階段的自我成長與情感故事，通過三位女性的視角，揭示她們在面對工作、愛情和友情時的挑戰，並展現「慢活」與自我反思的意義，該劇深刻描繪現實生活中的酸甜苦辣，引領觀眾重新審視生活中的愛與平衡。

▲《拜六禮拜》主演鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《拜六禮拜》由丁寧、李李仁、鍾欣凌、孫淑媚主演。（圖／華視、公視台語台提供）

13.《我們六個》／播出時間：未定／播出平台：大愛電視台

大愛劇《我們六個》從一起震驚社會的新聞事件，深入探索在家庭糾紛陰影下成長的六個孩子，有著「不美好的童年經驗」，還能如何形塑出心存感恩的待人處事態度及正面的價值觀。由天心、馬志翔飾演父母，黃薇渟、涂善存、邱宇辰、陳妤、方語昕、安乙蕎飾演長大成人後的六個孩子。

▲《我們六個》由邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟主演。（圖／大愛電視提供）

▲《我們六個》由邱宇辰、安乙蕎、方語昕、涂善存、陳妤、黃薇渟主演。（圖／大愛電視提供）

14.《忘了我記得》／播出時間：未定／播出平台：Netflix

《忘了我記得》由劉若英擔任編導，謝盈萱、秦漢領銜主演，霍建華友情客串，劇情聚焦於每個家中，常會潛意識選擇「忘記」，但卻深耕心底「記得」的又哭又笑的故事。女主角程樂樂（謝盈萱飾）是位脫口秀演員兼職便利商店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。除了和丈夫張凱（霍建華飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢飾）的種種問題 。一次誤打誤撞，樂樂站上脫口秀舞台，開始了脫口秀演員生涯。

▲《忘了我記得》演員陣容堅強。（圖／Netflix）

▲《忘了我記得》由謝盈萱、霍建華主演。（圖／Netflix）

15.《回魂計》／播出時間：未定／播出平台：Netflix

《回魂計》以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何復活遭判死刑身亡的詐騙案首腦，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗，由舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象、詮釋詐騙案首腦的影帝傅孟柏，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》舒淇、李心潔飾演復仇媽媽 。（圖／Netflix提供）

▲《回魂計》舒淇、李心潔飾演復仇媽媽 。（圖／Netflix提供）

其中《我們與惡的距離》推出第二季的消息引發許多網友熱烈討論，各方意見紛紛湧現。有網友表示相當期待續作，希望新一季能延續高水準，並稱「看預告還不錯，故事不同的話，崩的風險比較低，還是很期待。」並期望新劇能登上更大的串流平台，吸引更多觀眾目光。

不過，也有部分觀眾對於第二季的演員陣容感到遺憾。有網友指出，《我們與惡的距離》第一季的演員群幾乎未參與續作，讓他們感到不如預期，「目前沒看過好看的續作，沒有期待就沒有傷害。」認為少了原班人馬的光環，恐難重現第一季的表現。此外，另一派觀點則認為，第二季若沿用與第一季相同演員和角色，反而可能引來更多質疑與挑戰，「最好劇情和人物整個不一樣。」並強調第一季播出時廣受好評，因此這次劇組如何突破當時的成績恐怕將成為一大考驗。

▲▼網友討論（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友討論《我們與惡的距離II》。（圖／翻攝自PTT）

▲▼網友討論（圖／翻攝自PTT）

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