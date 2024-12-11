安芝儇「泳池解放泳裝」形狀全看光！　辣照連發遭虧：像塑膠袋

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇擁有甜美外型，還因此獲得「最強外掛」封號，平時會在社群記錄生活的她，最近曬出一系列自己身穿粉色泳裝的性感照，照片曝光後雖然吸引大批網友朝聖按讚，不過卻有部分網友留言虧她：「很像塑膠袋！」

▲安芝儇。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

照片中，安芝儇穿著一件粉白條紋的連身泳裝，胸前印有「Beautiful Bali Girl」字樣，搭配粉色的充氣袖圈，整體造型活潑可愛，完美襯托她的傲人上圍以及青春洋溢氛圍。她將長髮編成一條側邊辮子，臉上帶著自然的微笑，坐在泳池旁微微側身，雙手輕輕撐著，表情自然放鬆，顯得甜美又俏皮。

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▲安芝儇分享泳衣辣照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

在其他照片中，安芝儇專注地調整相機，表情認真且投入，還站在草地上擺出輕鬆的動作，她將雙手微微張開，似乎在輕快地漫步，臉上帶著羞澀又愉快的微笑，動作透露出自由自在的氛圍。照片曝光後，立即吸引大批網友按讚，同時也紛紛留言表示，「太漂亮了」、「性感又可愛」、「雖然這樣說很抱歉，但那套泳裝真的很像紅色塑膠袋」。

▲安芝儇的泳裝照受到網友討論。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）