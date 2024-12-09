看周杰倫終場見證「3大神仙合體」！　柯震東沒票崩潰：我到底錯過什麼

記者田暐瑋／綜合報導

天王周杰倫（周董）5日起在台北大巨蛋開唱，睽違7年開唱，門票一票難求，每場嘉賓也是受關注的亮點之一，終場請來好友五月天驚喜現身，沒想到連張惠妹都現身觀眾席開金嗓，到場藝人甚至還有山下智久、林志玲等人，被讚含金量超高，「根本神仙打架組合」，連柯震東都因為無法到場，扼腕到放話要罷工。

▲周杰倫終場合體五月天和張惠妹。（圖／聲動音樂、相信音樂提供）



周杰倫第1天及第3天的嘉賓是二姐江蕙，第2天則是動力火車，場場都讓粉絲大飽耳福，到了終場直接請來五月天合體，讓全場為之瘋狂，本以為驚喜就到這裡結束，怎料張惠妹接著現身看台觀眾席，大方接哏連唱〈如果你也聽說〉、〈連名帶姓〉、〈三天三夜〉3首歌，連周杰倫和五月天都瞬間變成粉絲陶醉其中。

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▲周杰倫day3嘉賓江蕙。（圖／杰威爾提供）



不只如此，到場欣賞演出的藝人也是臥虎藏龍，除了林志玲、玖壹壹、王子、周興哲、吳尊、汪東城及陳傑憲等12強台灣英雄外，連日本巨星山下智久都意外受邀現身，不少網友大讚終場含金量超高，「不敢相信最貴只花6880就能看到這種神場面」、「天王天后天團同台根本歷史畫面」、「一輩子能見到這種名場面真的此生無憾」。

▲柯震東發文崩潰。（圖／翻攝自柯震東Threads）



不過也有很多沒有買到終場的粉絲相當扼腕，連柯震東在得知終場的精采亮點後，崩潰說：「周杰倫 五月天 張惠妹……..33歲的我到底錯過了什麼…..而我今天居然要拍戲…..太難過了…後天決定罷工劇組一天！因為後天劇組休假…」引來許多同溫層拍拍，「這，就是人生」、「全台灣沒買到這場票的人全部都在吶喊」、「沒事，我也一樣」。

▲柯震東。（圖／翻攝自IG、Threads）