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情牽謝欣穎3年爆分手！　王柏傑神隱8天「曬照有亮點」首發文

記者黃庠棻／台北報導

男星王柏傑與謝欣穎在2021年4月認愛，不時會在社群網站上放閃，小倆口的一舉一動都備受關注，曾數次爆出分手傳言，雙方也不介意外界議論。怎料，近日卻傳出兩人3年戀情分手的消息，而王柏傑在謠言傳出後始終保持沈默，終於在今（8）日於社群網站上發文。

▲▼謝欣穎。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

▲王柏傑與謝欣穎傳出分手消息。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

王柏傑自1日傳出與謝欣穎斷開3年戀情的謠言之後，並沒有任何回應，《ETtoday星光雲》傳訊詢問經紀人也沒有得到回答。在消失了8天之後，王柏傑終於在社群網站上更新近況，曬出一張腳踏車與海景的照片，疑似一個人出門騎車散心。

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▲王柏傑。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

▲王柏傑神隱8天發文。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

此前，王柏傑的好友修杰楷在戲劇發佈會上，被問到他的感情風波，坦言自己也是看新聞才知道消息。修杰楷也坦言與王柏傑有群組，但都在聊腳踏車，笑說「直男不會安慰」，雖然好友目前忙著拍戲，但他仍有講一句「如果有需要我們都在」，意外脫口群組對話內容，忍不住默默嘀咕「哎呀！完蛋了！」

▲王柏傑、修杰楷出席《華燈初上》媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲修杰楷日前不小心說出與王柏傑的私訊內容。（圖／記者林敬旻攝）

此外，謝欣穎在爆出分手風波後，透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，寫道「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心」，並沒有正面回應與王柏傑的戀情，但也沒有否認兩人分手的傳聞。

▲▼ LOEWE Paula`s Ibiza期間限定店開幕-王柏傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王柏傑 。（圖／記者黃克翔攝）

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