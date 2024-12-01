游泳選手曬「泳裝照」遭狠嗆！她回擊：難道穿羽絨外套？

▲劉湘表示，喜歡自己發出的每張照片。（圖／翻攝自劉湘微博）

圖文／CTWANT

大陸游泳選手劉湘以26秒98的成績創下世界女子50公尺仰式紀錄，然而她近日因在社交媒體分享泳裝照引發網友批評，她也罕見地回應酸民，「游泳運動不穿泳衣，難道穿棉褲、羽絨外套嗎？」

劉湘在微博發文表示，不少網友對她的泳裝照片發表負面評論，甚至質疑她的生活方式。對此，她直言反問，「今天看到了很多人@我，怎麽分享我的生活和我熱愛的生活方式有問題？游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」她強調，自己從5歲開始游泳，這項運動早已成為她生命中不可分割的一部分，「我很愛穿泳衣的自己，也很愛看穿泳衣的女孩」。

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▲劉湘是仰式50公尺紀錄保持者。（圖／翻攝自微博）

劉湘進一步解釋，她的社交媒體內容旨在傳遞陽光、健康、正向的生活觀念，並讓更多人感受到游泳的樂趣與科學方法，「我的自媒體內容就是想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓遊泳更加科學、有趣，我是做錯了嗎？當然每個人都有發表評論的權利，我一直不覺得自己身材有多好」。

除了泳裝照引發討論，劉湘的體型變化也成為部分網友攻擊的焦點。她也坦然面對這些批評，認為身材的變化並不應成為被指責的理由，「經常也有人在評論區說我胖了或者怎樣，但胖了瘦了又怎樣呢，女生展現真實的、運動健康的自己，這就是我的生活態度。」

劉湘表示近年來自己將更多的時間投入在陪伴家人、領養流浪動物，以及經營自媒體帳號上，「我愛自己發布的每一張照片和視頻，愛現在的生活狀態，也格外的愛自己。如果有人問我，以後還敢發穿泳裝的視頻嗎？我的回答是，當然！」

劉湘的回應也贏得不少支持，許多網友紛紛留言表示，「什麽時候才能停止對女性的身材審判！更何況湘湘一點都不胖！超級超級美的身材」、「做你自己就好」、「湘湘你最美！！勇敢自信做自己」。

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